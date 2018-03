Finale Davis Cup: Argentinië-Spanje

Rotterdam, 22 sept. De finale van de Davis Cup gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen versloegen in Buenos Airesde tennisploeg van Rusland met 3-2. In het beslissende duel was Juan Martin del Potro te sterk voor Igor Andrejev. In de finale, op 21, 22 en 23 november, treft Argentinië voor eigen publiek Spanje, dat het afgelopen weekeinde in Madrid te sterk was voor de Verenigde Staten: 4-1.