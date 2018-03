Film van de dag

Ae Fond Kiss. Als Casim, een tweede-generatie Pakistaan wiens familie tamelijk geïntegreerd is in de Britse samenleving, zijn jongere zus Tahara van school haalt, ontmoet hij haar muzieklerares en wordt hij halsoverkop verliefd. Maar Roisin is Iers en werkt op een katholieke school. Hun reis naar Spanje kan hij nog goed voor zijn moeder verbergen, maar wanneer vertelt Casim Roisin dat hij over negen weken moet trouwen met zijn nichtje? Ken Loach toont met deze multiculturele Romeo and Juliet subtiel dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn als het gaat om kwesties betreffende assimilatie en acculturatie. De film opent veelzeggend met een toespraak van Tahara. Zij is, zo betoogt ze, Engels, Pakistaans, moslim, vrouw en fan van de Glasgow Rangers. Prinses Máxima zei het ook al: dé identiteit bestaat niet. (Ken Loach, 2004, GB), BBC1, 0.20-2.00u.

André Waardenburg