Expo en monoloog moet ons leren ?Aarsmankijken?

toneel & expositie

Niemand kan het

Brakke Grond, Amsterdam. T/m 26/10, en eenmaal op 29/10 in de Toneelschuur in Haarlem. www.brakkegrond.nl

„We lopen massaal te suffen.” Actrice Carly Wijs beent over het podium van de Amsterdamse Brakke Grond. „We zien de drol pas als we erin stappen.” Ze draagt een autobiografische monoloog voor van fotograaf Hans Aarsman, Niemand kan het, die hij vorig jaar schreef.

Jarenlang zocht Hans Aarsman – tot 1995 werkzaam als fotograaf – naar geschikte onderwerpen voor zijn beelden. Terwijl ze in feite gewoon op straat liggen. „Aan de wereld ligt het niet. Maar we kijken niet, we zien het niet.”

Dus verzamelt hij nu beelden en fotografeert hij wat hij toevallig tegenkomt. Hij let niet meer op de compositie, of op het licht. Gewoon drukken. „Hou je van koekjes bakken? Nou, dan fotografeer je dat”. Achteraf zie je dan vanzelf een lijn.

Op die manier komt Aarsman er ook achter dat fotografie een manier kan zijn om dingen los te laten. Of om makkelijker afstand te nemen van dingen die hij wil hebben. Een foto is genoeg. In plaats van de hele wereld naar huis te slepen, stelt hij voor verlangens onvervuld te laten.

Tijdens haar overtuigend gebrachte voordracht toont Wijs een serie beelden uit het archief van Aarsman. Zijn vader in pyjama, biddend. Aanbiedingen voor vlees in een reclamefolder. Een serie asbakken die hij vond op Ebay.

En net als in de stukjes die hij schrijft voor ‘de Aarsman Collectie’ in de Volkskrant analyseert hij ook hier scherp en humoristisch de (tekortkomingen van de) fotografie. Op een bedrieglijk simpele manier keert hij beelden binnenstebuiten. En daarmee is Niemand kan het een pleidooi voor beter kijken.

Naast de voorstelling vroeg de Amsterdamse Brakke Grond Aarsman een expositie in te richten. Daar kan het theaterpubliek het ‘Aarsmankijken’ in praktijk brengen. Bij de foto’s krabbelde hij met potlood begeleidende tekstjes op de muur. Zo hangt er werk van hem zelf, nog zoekend naar onderwerpen, uit 1978. Bij de foto’s van een groepje schapen, weggedoken achter een boom, vraagt hij zich nu af „waarom schapen? Ik had niets met schapen”.

Een andere foto met daarop een speelgoedvrachtwagen, plukte hij van internet: ‘Op 28/5/2008 zag Simon Kool op Marktplaats een exemplaar van de vrachtwagen waarmee hij zijn hele jeugd gespeeld had. Na enig twijfelen toch niet gekocht. Foto was genoeg.’