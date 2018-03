Evacuatie Kroatië na grote bosbrand

Zagreb, 22 sept. De grootste bosbrand van het jaar in Kroatië heeft afgelopen weekeinde ruim 800 hectare dennenbos verwoest in het zuiden van het land. De brand ontstond vrijdagnacht, waarschijnlijk na een kortsluiting in het elektriciteitsnetwerk dat het bos doorkruist. Aangewakkerd door felle winden bereikte het vuur zaterdagavond een buitenwijk van Makarska, een stadje van 15.000 inwoners aan de Adriatische kust. Ongeveer 150 ouderlingen, vrouwen en kinderen werden geëvacueerd. Mede door de felle wind kreeg de brandweer het vuur pas gisteravond, na veertig uur blussen, onder controle. Er vielen geen slachtoffers.