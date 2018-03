Europarlementariërs voelen zich genegeerd

BRUSSEL. Europarlementsleden vinden dat ze te weinig aandacht krijgen van de Nederlandse televisie. Kathalijne Buitenweg, delegatieleidster van GroenLinks, meent dat het NOS Journaal en zeker RTL Nieuws het laten afweten. Dat terwijl, aldus de europarlementariër, debesluiten in het Europarlement vaak spannender zijn dan in de Tweede Kamer.”Allerlei bizarre stemmingen blijven zo buiten beeld. De VVD roept in Den Haag dat het groenrechts is, terwijl de VVD in het Europarlement de milieueisen aan auto`s versoepelt. Het CDA is hier nog feller tegen abortus dan de SGP in de Kamer. Niemand die dat meldt”, stelt Buitenweg.Maar correspondent Paul Sneijder in Brussel bestrijdt dat de NOS weinig aandacht besteedt aan Europa. Wel erkent hij dat EU-onderwerpen vaak moeilijk in beeld te brengen zijn: ”Met wat wapperende vlaggen en gebouwen op de achtergrond red je het tegenwoordig niet”