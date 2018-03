`Entre les Murs` onderscheiden

rotterdam, 22 sept. De Franse film Entre les Murs van regisseur Laurent Cantet is dit weekeinde onderscheiden met de Film en Literatuur Award van het filmfestival Film by the Sea. Het festival, dat dit jaar door 42.000 bezoekers werd bezocht, 2.000 meer dan de vorige editie, onderscheidde de Belgische broers Jean-Pierre en Luc Dardenne met een Lifetime Achievement Award voor hun grote oeuvre aan sociaal-realistische films als Le silence de Lorna en L`enfant.De prijs van de jongerenjury, de MovieSquad Award, ging naar Boy A van de Britse regisseur John Crawley.