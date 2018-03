Elf doden op Vredesdag

Het geweld in Afghanistan mag dan toenemen, tijdens Internationale Vredesdag legden alle partijen hun wapens een dagje neer. Hier en daar ontsierden incidenten de dag en er was één aanslag van de Talibaan in Herat, op een damproject waarbij elf Afghaanse agenten om het leven kwamen. Verder bleef het relatief rustig.

De Talibaan lieten gisteren bovendien in een brief weten bereid te zijn om mee te werken aan een vaccinatieprogramma tegen polio van het kinderfonds Unicef. Ze willen daartoe drie dagen hun wapens neerleggen in gebieden die doorgaans voor hulpverleners onbereikbaar zijn.

In de brief schrijven de Talibaan dat ze tot het bestand hebben besloten uit ‘respect’ voor Internationale Vredesdag. Ze schrijven dat hun organisatie staat voor de vrede en dat de indringers en bezetters in Afghanistan verantwoordelijk zijn voor het geweld.

Dat de Talibaan instemden met de vredesdag is volgens sommigen een teken van een nieuwe politieke aanpak. Sommigen zien het als een signaal dat de Talibaan zich steeds sterker voelen.

Volgens Bollywood-acteur Jude Law, die onlangs in Afghanistan was om het belang van Vredesdag te benadrukken, kan één dag vrede leiden tot een week of een maand en dan, misschien, tot blijvende vrede. Ook de Verenigde Naties en andere internationale organisaties die aanwezig zijn in Afghanistan benadrukten gisteren het belang van de Vredesdag.

Journalist en schrijver Borhan Younus heeft zijn twijfel: „Vrede is geen slogan, niet een vlag die je iemand geeft. Het is een toestand die we moeten creëren.”