Eenzame en koppige leider

Een groter verdriet kon het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) Thabo Mbeki niet aandoen. Het was niet zomaar een politieke partij die hem zaterdag iets meer dan zes maanden voor het einde van zijn ambtstermijn naar huis stuurde. De beweging was zijn thuis en familie. Mbeki werd verstoten uit de kraal.

De karaktereigenschappen die hem het meest verweten worden, zijn afstandelijkheid, zijn zakelijkheid, zijn koppigheid, komen allemaal voort uit de verstikkende voorbestemming die hij sinds zijn geboorte met zich meedroeg: leider worden van die partij, en president van Zuid-Afrika. Die dwingende ambitie leidde ook tot zijn val: Mbeki was niet de partij en de staat, zoals hij net als Lodewijk de Veertiende ging geloven. Hij bleef altijd het bezit van de partij.

De anekdote die de verhoudingen in Mbeki’s leven het meest tekent, stamt uit november 1987, de dag dat zijn vader en ANC-veteraan Govan Mbeki na meer dan 25 jaar uit de gevangenis stapt. „Bent u blij dat u uw zoon zo weer kunt zien”, vroeg een reporter aan vader Mbeki, celgenoot van Nelson Mandela. „Hij is mijn zoon niet meer. Hij is een kameraad.” Vader en zoon omhelsden elkaar die dag niet, ze gaven elkaar een hand. De enige band die Thabo volgens zijn biograaf Mark Gevisser met zijn vader had „was de plicht het revolutionaire werk van zijn vader af te maken”.

Thabo Mbeki zag zichzelf van jongs af aan als een missionaris die de last droeg zijn omgeving iets te leren, niet andersom. Hij groeide op in de verpauperde Oost-Kaap. Mbeki las op jonge leeftijd de boeken in zijn vaders boekenkast: Marx, Engels, Dostojevski. Zo werd hij klaargestoomd als kroonprins van de bevrijdingsstrijd. De erudiete Mbeki raakte er van jongs af van overtuigd dat hij het beter wist dan zijn omgeving. Die overtuiging was zijn achillespees.

Zijn slimheid wekte wrevel, al in zijn studententijd en later in de ANC-kampen in Zambia en Tanzania. Mbeki had op jonge leeftijd veel bewonderaars, maar ook veel vijanden. Mbeki’s ambitie verdeelde het ANC begin jaren negentig al tot op het bot. Mbeki dwong die overwinningen af in de wetenschap dat zijn kameraden nooit van hem zouden houden, zoals ze van Mandela hielden. Dus dwong hij respect af, met zijn belezenheid en zijn ontembare werklust.

Maar de wetenschap dat hij zijn presidentschap vanaf 1999 te danken had aan afgedwongen respect, en niet aan wederliefde maakte hem als leider ook diep onzeker. Hij zag overal samenzweringen tegen hem, in de media en binnen zijn partij. Anders dan Mandela smoorde hij debat en alle mogelijke kritiek op zijn beleid.

Onzekerheid tekende ook zijn relatie met de ongeschoolde Jacob Zuma, die Mbeki in 1999 zelf benoemde als zijn vicepresident. Mbeki zag met argusogen toe hoe veel partijgenoten zich zichtbaar op hun gemak voelden bij de toegankelijke Zuma. Die populariteit steeg alleen maar toen Mbeki zijn vicepresident in 2005 ontsloeg wegens beschuldigingen van corruptie. Zo ga je niet met kameraden om, vonden veel partijgenoten.

Hier botste Mbeki’s verlangen naar respect met zijn gebrek aan wederzijdse broederliefde. Zuma was van iedereen. Mbeki wilde van zichzelf zijn en van niemand anders. Dat deed hem de das om. Partij en land kunnen zonder Mbeki, zei het ANC in december toen de partij voor Jacob Zuma koos en dit weekeinde toen Mbeki gevraagd werd ook afstand te doen van zijn presidentschap.