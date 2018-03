een weekeinde vol voetbal

De topper in de Engelse Premier League tussen Chelsea en Manchester United is gisteren in een gelijkspel geëindigd. Op Stamford Bridge in Londen werd het 1-1. Oud-PSV’er Ji-Sung Park zette Manchester in de 18de minuut op voorsprong. Salomon Kalou tekende tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker.

Arsenal is de nieuwe koploper van de Premier League, met twaalf punten uit vijf duels. Arsenal won zaterdag met 3-1 bij Bolton Wanderers. Emmanuel Eboué, Nicklas Bendtner en Denilson maakten de doelpunten voor de ploeg van Arsène Wenger. Robin van Persie zat op de bank. Liverpool, dat zaterdag op Anfield Road twee punten liet liggen in de strijd om de landstitel, staat tweede. De ploeg van Dirk Kuijt en Ryan Babel bleef tegen Stoke City steken op 0-0.

Atletico Madrid, waar John Heitinga zaterdag ontbrak wegens een knieblessure, blijft goed op schot. Na de 3-0 zege tegen PSV in de Champions League won Atletico ook het competitieduel met Recreativo Huelva met ruime cijfers: 4-0. De Argentijn Sergio Agüero zette Atletico na tien minuten op voorsprong. Maniche verdubbelde kort na rust de score. In de slotfase vergrootte Florent Sinama-Pongolle met twee treffers de marge tot 4-0. Real Madrid won bij Racing Santander met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van De la Red en Ruud van Nistelrooy.

In de Bundesliga heroverde Schalke 04 de koppositie op Hamburger SV door thuis met 1-0 te winnen van Eintracht Frankfurt. Orlando Engelaar en Jefferson Farfan begonnen in de basis bij de ploeg van trainer Fred Rutten die na vijf duels elf punten heeft. HSV, de ploeg van trainer Martin Jol, verloor gisteren met 3-0 van VfL Wolfsburg.

Werder Bremen heeft zaterdag landskampioen Bayern München op eigen veld voor schut gezet. Bremen won met 5-2, door onder meer twee treffers van oud-Ajacied Markus Rosenberg. Coach Jürgen Klinsmann van Bayern sprak van een ‘zwarte dag’. De voorzitter, Franz Beckenbauer, was – met het befaamde ‘Oktoberfest’ in München voor de deur – opvallend mild. „Je moet vanavond een paar flinke glazen bier drinken, dat is de enige oplossing”, zo adviseerde hij Klinsmann.

In de Serie A heeft Internazionale gisteren in Turijn met 3-1 van Torino gewonnen. Oud-Ajacied Zlatan Ibrahimovic maakte het derde doelpunt voor Inter dat nu zeven punten heeft behaald uit drie duels. Juventus, dat bij Cagliari met 1-0 won, heeft evenveel punten, maar een slechter doelsaldo. AS Roma heeft zaterdag de eerste overwinning behaald. Op eigen veld was Roma met 3-0 te sterk voor Reggina.

Olympique Lyon is in de Franse competitie nog altijd ongeslagen. De landskampioen van de afgelopen zeven jaar won zaterdag bij Le Havre met 1-0. Lyon is na zes wedstrijden koploper met zestien punten.

ADO Den Haag heeft gisteren de verrassende koppositie in de eredivisie moeten prijsgeven. De ploeg van trainer André Wetzel verloor met 2-0 bij De Graafschap. Daardoor is het nog ongeslagen FC Groningen, dat zaterdag met 1-1 gelijkspeelde tegen Heracles Almelo, de nieuwe koploper.

De ploeg van coach Ron Jans stelde op de valreep een punt veilig in Almelo. Groningen speelde bijna de gehele wedstrijd met tien man na een vroege rode kaart voor Oluwafemi Ajilore. Vlak voor tijd maakte invaller Petter Andersson echter alsnog de gelijkmaker.

SC Heerenveen heeft evenveel punten als Groningen, maar een minder doelsaldo. Op eigen veld had Heerenveen gisteren een helft lang moeite met NEC, dat met 2-1 werd verslagen. Nadat Danijel Pranjic vlak na rust voor 1-0 had gezorgd, had de thuisclub weinig meer te duchten. Tarik Elyounoussi gooide het duel met een fraaie treffer op slot. De 2-1 van John van Beukering in blessuretijd uit een penalty haalde niets meer uit voor de bezoekers.

FC Twente heeft gisteren voor het eerst dit seizoen een wedstrijd weten te winnen. Na nederlagen in Europees verband tegen Arsenal en Stade Rennes en gelijkspelen in de eredivisie tegen Roda JC en NEC, werd gisteren bij FC Volendam eindelijk gewonnen: 2-1. Voor Twente scoorden Theo Janssen en Eljero Elia. Overtuigend was de zege allerminst, gezien het grote aantal kansen in de slotfase voor het gepromoveerde Volendam dat nog puntloos is.