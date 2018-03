Een moderne openbaring

Onder de eerste volgelingen van Mohammed in Mekka waren jongeren, slaven en vrouwen. Zij voelden zich aangesproken door zijn preken over gelijkheid en barmhartigheid. Vijftien eeuwen later ligt de plaats van handeling in Saoedi-Arabië. Een koninkrijk dat zich dankzij de olie in een paar generaties opwerkte van een arme bedoeïenensamenleving tot een welvarende consumptiemaatschappij, maar waar de omgangsvormen nog knarsen van het woestijnzand.

Vrouwenlevens in Saoedi-Arabië zijn verhalen van gedwongen huwelijken, je kinderen verliezen na een scheiding, niet de deur uit zonder echtgenoot, niet sporten, ongewild aankomen bij gebrek aan beweging. In het openbaar zijn niet alleen alledaagse onderwerpen als seks en echtelijke ruzies onbespreekbaar, maar ook uitwassen als seksueel misbruik van jonge meisjes. Naleving van de strenge regels voor openbare zedigheid wordt afgedwongen door religieuze politie, de hai’a.

Katherine Zoepf, een Amerikaanse freelance journaliste, schrijft reisbrieven uit het Midden-Oosten voor de New York Times. In Saoedi-Arabië deed zij een opzienbarende ontdekking. Sinds november 2004 is daar, via een satellietkanaal dat uitzendt vanuit Dubai, tweemaal per week een Arabisch ondertitelde versie te zien van The Oprah Winfrey Show. Het werd in enkele maanden het best bekeken Engelstalige tv-programma onder Saoedische vrouwen van 25 jaar en jonger, eenderde van de bevolking.

Oprah Winfrey, een zwarte vrouw van eenvoudige afkomst, die in haar jeugd is misbruikt, leert haar vrouwelijke kijkers dat zij, ongeacht de beperkingen waarmee zij moeten leven, hun lot kunnen verbeteren en een waardevol leven leiden. En zij laat Saoedische jonge vrouwen met andere ogen kijken naar de taboes die hun leven bepalen.

Prinses Reema, een ambassadeursdochter, legt uit waarom Oprah binnen de kortste keren een idool werd van Saoedische vrouwen: „Ze kleedt zich behoudend, worstelt met haar gewicht, werd haar depressies de baas en wist te ontkomen aan armoede en misbruik.” Wafa Muhammad uit Riyad noemt „Oprah het toverwoord voor vrouwen die gehoord willen worden”. Zij kwam door de show op het idee een online cursus te volgen en zo verder te leren zonder het huis uit te gaan. Nayla uit Damman bekent: „Soms denk ik dat zij de enige vrouw is die weet wat ik voel.”

Oprah, een openbaring.

Dirk Vlasblom