Een koppige, eenzame missionaris

Een groter verdriet kon het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) Thabo Mbeki niet aandoen. Het was niet zomaar een politieke partij die hem zaterdag, iets meer dan zes maanden voor het einde van zijn ambtstermijn, naar huis stuurde. De beweging was zijn thuis, de partij zijn familie. Mbeki werd niet alleen „teruggeroepen”, zoals de partijwoordvoerders het verzoek tot aftreden noemden, hij werd verstoten uit de kraal.

De karaktereigenschappen die hem het meest verweten worden, zijn afstandelijkheid, zijn zakelijkheid, zijn koppigheid, komen allemaal voort uit de verstikkende voorbestemming die hij sinds zijn geboorte met zich meedroeg: leider worden van die partij, en president van Zuid-Afrika. Die dwingende ambitie leidde ook tot zijn val: de partij en de staat was niet Mbeki, zoals Mbeki dacht als ware hij Lodewijk de Veertiende. Hij bleef altijd het bezit van de partij.

De anekdote die de verhoudingen in Mbeki’s leven het meest tekent, stamt uit 1987, de dag dat zijn vader, ANC-veteraan Govan Mbeki, na ruim 25 jaar uit de cel stapt. „Bent u blij dat u uw zoon weer kunt zien”, vroeg een verslaggever aan vader Mbeki, celgenoot van Nelson Mandela. „Hij is mijn zoon niet meer. Hij is een kameraad.” Vader en zoon omhelsden elkaar niet, ze gaven elkaar een hand. De enige emotionele band die Thabo volgens biograaf Mark Gevisser met zijn vader had „was de plicht het revolutionaire werk van zijn vader af te maken”.

Thabo Mbeki zag zichzelf van jongs af aan als een missionaris die de last droeg zijn omgeving iets te leren, niet andersom. Hij groeide op in de verpauperde Oost-Kaap, waar hij achter de toonbank van zijn moeder de plaatselijke boeren hielp met het schrijven en lezen van brieven. Mbeki las op jonge leeftijd de boeken in zijn vaders boekenkast: Marx, Engels, Dostojevski. Zo werd hij klaargestoomd als kroonprins van de bevrijdingsstrijd. De erudiete Mbeki raakte er van overtuigd dat hij meer wist en beter was dan zijn omgeving. Die overtuiging van zijn intellectuele superioriteit was zijn achilleshiel.

Zijn slimheid wekte wrevel, al in zijn studententijd, in zelfgekozen ballingschap op de Universiteit van Sussex, en later in de ANC-kampen in Zambia en Tanzania. Mbeki’s ambities verdeelden het ANC begin jaren negentig al tot op het bot. De communistenleider Chris Hani was de grote favoriet om tweede man in de partij te worden, en dus de opvolger van Nelson Mandela. Hani werd vermoord door blanke extremisten. Een andere favoriet, vakbondsleider Cyril Ramaphosa, verloor de strijd uiteindelijk door Mbeki’s geraffineerde lobbywerk.

Mbeki dwong de zege af in de wetenschap dat zijn kameraden nooit van hem zouden houden zoals ze van Mandela hielden. Dus dwong hij respect af, met zijn belezenheid en zijn ontembare werklust. „Werk”, schrijft Mark Gevisser, „was zijn verlossing”.Terwijl Mandela vanaf 1994 de harten van de wereld stal, regelde Mbeki als vicepresident het kabinet. Hij reisde Afrika rond om conflicten op te lossen en de wereld te overtuigen dat dit niet het verloren continent was.

Maar de wetenschap dat hij zijn presidentschap vanaf 1999 te danken had aan afgedwongen respect en niet aan wederliefde, maakte hem ook onzeker. Hij zag overal samenzweringen. In 2000 beschuldigde hij Mandela’s oude favoriet Ramaphosa van het smeden van een complot. Beschaamd moest hij de beschuldiging intrekken. Anders dan Mandela smoorde hij debat en alle mogelijke kritiek op zijn beleid. Terwijl hij zijn omstreden ideeën over hiv (‘veroorzaakt geen aids’) wereldkundig maakte, durfden partijgenoten hem niet tegen te spreken. Toen Mandela dat in 2002 wel deed, werd hij uitgehoond.

Onzekerheid tekende ook zijn relatie met de ongeschoolde Jacob Zuma, die Mbeki in 1999 per slot van rekening zelf benoemde als zijn vicepresident. Mbeki zag met argusogen toe hoe veel partijgenoten zich zichtbaar op hun gemak voelden bij de toegankelijke Zuma. Terwijl Mbeki de wereld rondreisde om Afrika te redden van de ondergang, liep de partij de deur plat bij de gezellige vicepresident. Zuma was er tenminste.

Die populariteit steeg slechts, toen Mbeki zijn vicepresident in 2005 ontsloeg, wegens beschuldigingen van corruptie. Zo ga je niet met kameraden om, vonden veel partijgenoten. Mbeki wilde van zichzelf zijn en van niemand anders. Zuma was van iedereen.

In de overtuiging dat Zuma niet het vermogen had om zijn dromen voor Zuid-Afrika te verwezenlijken, stelde Mbeki zich eind 2007 voor de derde keer kandidaat als ANC-leider. Dat tekende zijn zelfoverschatting en onbegrip voor de opgekropte woede binnen de partij over zijn autoritaire stijl. Partij en land kunnen zonder Thabo Mbeki, zei het ANC in december toen de partij voor Jacob Zuma koos en dit weekend toen Mbeki gevraagd werd afstand te doen van het presidentschap. Nog geen zes dagen nadat hij in Zimbabwe de strijdende partijen wist te bewegen tot een historische machtsdeling en jaren kritiek op zijn stille diplomatie smoorde. Tot het laatst overtuigd van zijn gelijk, ging Mbeki ten onder aan zijn bewonderde en gehate koppigheid.