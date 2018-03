Een conservatieve flapuit

Het is Taro Aso gelukt. Vandaag is hij gekozen als leider van de Liberaal Democratische Partij (LDP) in Japan, woensdag volgt hij zo goed als zeker Yasuo Fukuda op als premier. Vergeleken met de gematigde en impopulaire Fukuda is Aso een leider die een harde nationalistische lijn kan volgen én iemand die opvalt tussen de vaak kleurloze Japanse politici. Zo kan hij de Japanse kiezers aanspreken.

Aso is goedlachs, praat gemakkelijk, houdt hartstochtelijk van mangastrips en heeft in zijn jonge jaren als lid van de schietploeg meegedaan aan de Olympische Spelen.

De politicus Aso staat vooral bekend om zijn onverwachte, controversiële opmerkingen. Als minister van Buitenlandse Zaken (2005-2007) heeft hij regelmatig buurlanden op stang gejaagd. Zo noemde hij China eens een ‘belangrijke bedreiging’. Ook zei hij blij te zijn dat Japan uniek is met één beschaving, één taal, één cultuur en één ras. Beroemd is zijn oproep aan de keizer om het omstreden Yasukuni heiligdom te bezoeken, waar ook oorlogsmisdadigers worden herdacht. „Hij schiet vanuit de heup”, aldus een voormalige woordvoerder. „Wij zagen zo’n opmerking niet aankomen, maar hadden altijd wel direct door dat er weer een rel zou komen.”

Hoewel Aso heeft beloofd beter op zijn woorden te passen, trapte hij vorige week nog de inwoners van een provinciestadje op hun ziel. In een campagnetoespraak in Nagoya zei hij dat het fijn was dat recent noodweer niet in Nagoya, maar even verderop het ergst had huisgehouden. Prompt ontstaken de inwoners van Okazaki, waar twee doden vielen en drieduizend huizen onder water liepen, in woede en moest Aso excuusbrieven sturen.

Aso is geen moderne hervormer, eerder een conservatieve partijtijger die een uitgestippelde weg bewandelt. Hij komt uit een vooraanstaande familie en is – bijzonder in Japan – katholiek. Zijn grootvader was premier Shigeru Yoshida, zijn zus is getrouwd met een neef van de keizer. Zijn vrouw is de dochter van voormalig premier Zenko Suzuki. Aso heeft economie gestudeerd en onder meer het familiebedrijf Aso Cement geleid voordat hij in 1979 de politiek inging en via het parlement en verschillende ministersposten carrière maakte in de LDP.

Pikant is het oorlogsverleden van het bedrijf. In de mijnen van Aso Cement zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog driehonderd geallieerde krijgsgevangenen hebben gewerkt, onder wie twee Nederlanders. Er zijn nooit excuses aangeboden.