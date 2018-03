Duitser met geweld bevrijd in Somalië

Mogadishu, 22 sept. Somalische veiligheidsagenten hebben vanochtend een Duitse man en zijn Somalische echtgenote met geweld bevrijd uit handen van gijzelnemers in Bosasso, een havenstad in het semi-autonome noorden van Somalië. De Duitser en zijn vrouw, die zaterdag werden gegijzeld, zijn ongedeerd, aldus de plaatselijke autoriteiten. Eén gijzelnemer zou gewond zijn geraakt en gearresteerd. Vorige maand lieten Somalische piraten twee Duitsers vrij die zij in juni hadden gegijzeld.De gijzelnemers claimen dat zij een miljoen dollar losgeldhebben ontvangen.