Drie bomaanslagen in noorden Spanje

Madrid, 22 sept. Bij een explosie van een autobom in Santoña in de regio Cantabrië in Noord-Spanje is afgelopen nacht een militair om het leven gekomen. Zes mensen raakten gewond, van wie een ernstig. Een half uur voor de aanslag had iemand die zich uitgaf als lid van de Baskische terreur- en afscheidingsbeweging ETA telefonisch gewaarschuwd. Cantabrië grenst aan de regio Baskenland, waar gisteren twee autobommen ontploften: in Ondarroa raakten tien mensen gewond; in Vitoria werd alleen materiële schade aangericht.