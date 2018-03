Doden bij aanslag hotel

Ten minste 53 mensen zijn om het leven gekomen en 270 gewond geraakt bij een zelfmoordaanslag zaterdag op het Marriotthotel in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

De meeste doden zijn Pakistanen, maar er zijn ook vier buitenlanders om het leven gekomen, onder wie de Tsjechische ambassadeur, een Amerikaan, een Duitser en een Vietnamees. Het Marriott is het meest prestigieuze hotel in de stad. Verwacht wordt dat het dodental nog zal stijgen.

De ontploffing werd veroorzaakt door een met explosieven volgeladen vrachtwagen. De vrachtwagen moest stoppen voor een veiligheidscontrole bij de ingang van het zwaar bewaakte hotel toen hij tot ontploffing werd gebracht. De explosie veroorzaakte een krater van zes meter voor de ingang van het hotel en er ontstond een felle brand die het gebouw van vijf verdiepingen totaal heeft verwoest. Pakistaanse functionarissen waarschuwen dat het gebouw kan instorten.

Het Marriott ligt slechts een halve kilometer van het nationale parlement en de woning van de premier. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten denken dat dit de werkelijke doelen van de aanslag waren, maar dat de dader(s) werden afgeschrikt door de strenge veiligheidsmaatregels rond de gebouwen. Op het moment van de aanslag zaten president Asif Ali Zardari en premier Yousuf Raza Gilani met parlementsleden aan het diner bij de premier thuis.

De aanslag vond plaats net nadat de nieuwe Pakistaanse president Asif Ali Zardari in zijn eerste toespraak in het parlement had beloofd het terrorisme aan te pakken. Na de aanslag sprak hij op televisie het Pakistaanse volk toe. „Dit is een epidemie, een kanker in Pakistan die we zullen uitroeien”, zei hij. „We zijn niet bang voor deze lafaards.”

De aanslag is tot nu toe niet opgeëist, maar de belangrijkste verdachten zijn de Pakistaanse Talibaan, een alliantie van verschillende extremistische groepen, die opereert in de wetteloze stammengebieden in het noordwesten van het land. De leider van de Pakistaanse Talibaan, Baitullah Mahsud, zei in mei tegen de BBC: „We verwachten niet dat de nieuwe regering iets gaan veranderen. Maar we zullen er tegen vechten op elke mogelijke manier. En als wij niet veilig zijn in onze huizen, zullen zij dat ook niet zijn.” (AP, BBC, Reuters)