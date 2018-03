Dit is niet de tijd voor politieke Spielerei

Om de vier jaar vieren de VS, ondanks de vele bewijzen van het tegendeel, de mythe van de presidentiële almacht – zo niet van de persoon, dan toch van het ambt. Het land zoekt naar die ene man of vrouw die de grootste taak ter wereld aan kan, die na een telefoontje om 3 uur ’s ochtends die ontzaglijke bevoegdheden gebruikt om alles recht te zetten wat verkeerd is, van de oorlog tegen de terreur tot het gebrek aan discipline op de scholen, van de economische ongelijkheid tot de toestand van de wegen. Het is een gekoesterde illusie, die in 2008 zelfs al is stukgeslagen nog voor de nieuwe president is aangetreden – door de ergste financiële crisis sinds de jaren dertig.

De technocraten zijn de baas – Hank Paulson op het ministerie van Financiën en Ben Bernanke bij de centrale bank, de Fed – en zelfs zij doen alles met de natte vinger. President Bush liet vorige week even zijn gezicht zien en merkte op dat het land zich zorgen maakte over de huidige financiële moeilijkheden. Alsof dit belangrijke informatie was, zei hij erbij dat hij deze ongerustheid deelde. Wijselijk wekte hij niet de indruk zich met de toestand te gaan bemoeien.

In de loop van het weekeinde raakte het Congres diep bij de zaak betrokken, omdat het plan van de Fed en Financiën om de balans van banken en andere financiële instellingen van slechte beleggingen te ontdoen, ingrijpen van het Congres vereist. Ook al werd de zaak daarmee uiterst politiek, de president bleef aan de kant. Wat geldt voor de president, geldt nog sterker voor de presidentskandidaten.

De redding in maart van Bear Stearns had Barack Obama en John McCain tot een zodanige studie van de financiële regelgeving moeten bewegen dat ze hierover een mening hadden kunnen uiten. Maar beiden deden of de crisis wel zou overwaaien, in elk geval tot na de verkiezing. Daarom moeten nu de Fed en Financiën een ingewikkeld en kostbaar regime voor de oplossing van de slechte leningen in elkaar draaien – in tijd van een paar uur en onder extreme druk. Daarom zijn Obama en McCain nu genoodzaakt politieke spielerei te bedrijven in plaats van iets nuttigs te zeggen.

Daarmee kan het idee dat Obama’s ervaring schuilt in ‘de beproeving van de campagne’ de prullenmand in. Daar had hij nogal wat aan toen het financiële stelsel de afgelopen week op springen stond. McCain bakte er even weinig van met zijn handelsmerk van kordaatheid – kordaat de ene dag het ene standpunt en kordaat de dag erna het tegendeel. Hoe stond het met de eendracht in een crisis? Voordat de toestand vorige week verergerde, hadden beide campagnes inmiddels een scherp negatieve toon aangenomen. De financiële noodtoestand versterkte dit alleen maar, en er ging voor beide mannen geen enkele impuls vanuit om de pragmatische, onpartijdige consensus te zoeken die ze eerst nog voorstonden en die de situatie zo dringend nodig heeft. Dat lieten ze aan het Congres over.

Voor Obama zijn de gebeurtenissen niet zozeer het gevolg van specifieke gebreken in de regelgeving (die zijn er te over), maar van een algehele mislukking van de vijandelijke ideologie. Zijn aanbeveling voor de toekomst luidt zo ongeveer: ‘Ontsla dat hele stelletje ieder-voor-zich, de-andere-kant-op-kijkende trickle down-aanhangers.’

Ook McCain speelde in op de stereotypes en toeterde populistisch over de hebzucht op Wall Street en (opnieuw) de noodzaak van verandering in Washington.

Door de timing kon het niet anders of Obama en McCain zouden geen rol spelen in de stabilisering van het financiële stelsel, hoe belangrijk de principes ook zijn die daarbij op het spel staan. Maar wie van hen in november ook wint, de volgende regering zal de eerste twee jaar waarschijnlijk ernstig onder deze noodtoestand te lijden hebben. Het zou goed zijn wanneer in de resterende weken voor de verkiezing nog iets van deze werkelijkheid zou gaan dagen.

Allereerst dient te worden erkend dat het perspectief van het begrotingsbeleid ingrijpend verandert. Anders dan wordt bericht, zullen de beoogde hulpmaatregelen inzake de slechte leningen in de meeste opzichten niet lijken op de Resolution Trust Corporation (RTC) van eind jaren tachtig, begin jaren negentig. De RTC absorbeerde honderden noodlijdende hypotheekbanken tegelijk. Er hoefde niet te worden gewikt en gewogen wat wel en niet zou worden overgenomen en de activa waren oneindig veel eenvoudiger dan de complexe beleggingsinstrumenten waar de huidige banken en andere instellingen vanaf zullen willen. Maar in één opzicht gaat de parallel wel op. De geschiedenis van de RTC leert ons iets over de vermoedelijke kosten en de fiscaal-politieke kanten van deze onderneming.

De uiteindelijke kosten voor de belastingbetaler zullen enorm zijn – honderden miljarden dollars – en de bekostiging van het geheel zal voor de komende regering een blijvende bron van zorg zijn. De RTC wordt nu als geslaagd beschouwd. Maar op Capitol Hill was de afkeer ervan groot en de bekostiging een doorlopend gevecht. De tientallen miljarden die nodig waren om de RTC draaiende te houden steken bescheiden af bij de vermoedelijke bedragen die zijn opvolger zal vergen.

Alsof er niets is gebeurd, wordt in de campagne over de vraag gestreden wie de grootste belastingverlaging voorstelt en wie royalere steun zal verlenen aan investering in doelmatiger energieverbruik, betere scholen, beter verzorgde ziekenhuizen of nieuwe bruggen. Die beloften waren al dubieus, nu zijn ze écht waardeloos. De volgende regering zal vooral op zoek zijn naar belastingen die omhoog en uitgaven die omlaag kunnen, wil ze althans niet het bankroet van de overheid zelf riskeren.

Iets om na de verkiezing over te praten.

Clive Crook is columnist voor The Financial Times in Washington.

