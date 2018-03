De Politieke Beschouwingen zijn achter de rug en de Tweede Kamer gaat zich tot het einde van het jaar voornamelijk bezighouden met de behandeling van de begrotingen van de verschillende ministeries die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Volgende week beginnen de Algemene Financiële Beschouwingen; de komende dagen vormen een soort ‘tussenweek’ met kleinere debatten of de afronding van eerdere onderwerpen. Wel te verwachten is een spoeddebat over de spionage-affaire van een politieagent van Marokkaanse afkomst. Het kabinet zal daarover eerst een brief schrijven aan de Kamer. Verder zijn premier Balkenende, de ministers Verhagen en Koenders en staatssecretaris Timmermans deze week in New York bij de VN-jaarvergadering.