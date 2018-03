De uitvinder van de afterbeat

Blueberry hill van Fats Domino, Tutti frutti van Little Richard en Lawdy miss Clawdy van Lloyd Price zouden niet dezelfde impact hebben gehad zonder Earl Palmer, de drummer die de vroege rock-’n-roll uit New Orleans voorzag van zijn backbeat.

Palmer sloeg niet op de eerste en derde tel, zoals voordien gebruikelijk was, maar liet zich inspireren door dixielandmuziek. Daarin worden de tweede en vierde tel van de vierkwartsmaat ritmisch benadrukt.

Deze afterbeat bracht rust en swing in de rock-’n-roll, ongeacht de opwinding die Little Richard met zijn extatische zang teweeg bracht.

Earl Palmer, die vrijdag op 83-jarige leeftijd in Los Angeles overleed, begon zijn professionele carrière als tapdanser. In New Orleans raakte hij betrokken bij de ontwikkeling van de rock-’n-roll uit rhythm & blues, toen zijn backbeat eerst nog zacht in de mix te horen was in The fat man van Fats Domino.

Palmers drums werden prominenter in de uiterst invloedrijke hits van Little Richard zoals Tutti frutti, Good golly miss Molly en Rip it up. Lloyd Price, Smiley Lewis, Huey ‘Piano’ Smith en Johnny Otis dankten hun karakteristieke New Orleans-sound voor een belangrijk deel aan Palmer.

Later verklaarde Earl Palmer dat je altijd kon horen of een plaat in New Orleans gemaakt was. Niet alleen klonk er dan de afterbeat die hij had uitgevonden, ook sloegen de drummers altijd net een fractie van een seconde na de tel waardoor de muziek swingend en funky werd.

In 1957 vertrok Palmer naar Los Angeles waar hij veel in filmmuziek speelde, maar ook in jazz-sessies met Count Basie en Dizzy Gillespie. Hij werkte met Frank Sinatra, Phil Spector en David Axelrod. Ook was hij te horen op ontelbare platen van onder anderen The Mamas and the Papas, Neil Diamond en The 5th Dimension.

In de jaren tachtig wisten Tom Waits en Elvis Costello hem te vinden voor zijn immer puntige slagwerk. Toen David Lowery van de groep Cracker Earl Palmer vroeg of hij een bepaald ritme kon slaan zei Palmer uit volle overtuiging: „Die shit heb ik uitgevonden.”