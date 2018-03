De flat van Jet blaast nieuw leven in oud genre

Toneel De flat van Jet, door Mussen & Zwanen. Gezien: 21/9 in Singer, Laren. Tournee t/m 6/12. Inl. www.mussenenzwanen.nl, 0900-9203

De eerste deur dondert al in het slot als het toneellicht nog niet eens aan is. Waarna er nog heel wat zullen volgen, want de titel duidt er al op: De flat van Jet is een klucht. En in een klucht moeten vaak personages door een deur van het toneel worden afgeduwd om te voorkomen dat deze of gene iemand of iets te zien krijgt waardoor de bedrieger – meestal de hoofdpersoon – door de mand zou vallen. Wat zich achter die deuren afspeelt, kan het publiek meestal niet zien. Maar hier wel: als onderdeel van een nadrukkelijk artificieel (getekend) decor kunnen we door de meeste deuren heen kijken.

Eigenlijk is De flat van Jet een klucht in een klucht. Of nog beter: een geïroniseerde klucht. De zes spelers worden door schrijver-producent Haye van der Heyden en regisseur Bruun Kuijt geregeld uit hun rol gehaald om het publiek bij de verwikkelingen te betrekken met blikken van verstandhouding en verklarende en commentariërende teksten. „Ik zeg nog even niet wie ik ben, want dat is leuker voor u”, luidt de eerste tekst van een nieuw personage. „Zo leuk, klucht”, roept een ander na enkele fysieke strapatsen, „dat doe je thuis toch nooit?” Eén man die pas na de pauze speelt, komt vóór de pauze al even op om zijn latere komst aan te kondigen: „Dan kunnen ze zich alvast op mij verheugen.” En als er een telefoon moet rinkelen of een deurbel moet zoemen, doen de acteurs dat zelf.

Het is een gedurfde variant op een theatergenre dat meer dan alle andere als een onverslijtbaar mechaniek in elkaar moet zitten. Een mechaniek dat langzaam maar zeker doldraait door een opeenstapeling van leugens. In deze klucht voeren de ervaren komediespelers Alfred van den Heuvel en Anne-Mieke Ruyten een zeskoppig ensemble aan dat er volop in slaagt het vliegwiel de vereiste vaart te geven. Dat het af en toe toch hapert, moet aan de makers liggen. Soms is Van der Heydens omhaal van woorden echt te melig om nog langer grappig te zijn. Daardoor ontstaan momenten van stilstand waar de klucht gewoonlijk wars van is. Bovendien introduceert de schrijver een paar wezensvreemde elementen met een cheerleadersdansje en een paar revue-achtige pasjes bij wijze van slot, die er vooral op duiden dat hij niet goed wist hoe deze mallemolen tot een goed eind moest worden gebracht.

Maar verrassend is het wel, dat zo’n eeuwenoud genre als de klucht nog zo drastisch kan worden vernieuwd.