De buren zijn idealistischer

Duitsers en Belgen scheiden hun afval beter dan Nederlanders. Onze ooster- en zuiderburen laten ook makkelijker hun auto staan en nemen de trein. Nederlanders daarentegen trekken sneller warme kleren aan, zodat ze de verwarming thuis wat lager kunnen zetten.

Dat blijkt uit de antwoorden op vragen die vermogensbeheerder Delta Lloyd Asset Management heeft laten stellen aan 3.000 mensen boven de 18 jaar – evenveel Nederlanders als Duitsers en Belgen, en de helft van de ondervraagden was belegger. Uit de enquête, die is uitgevoerd door TNS NIPO, komt naar voren dat Nederlanders niet zo milieubewust zijn als Duitsers en Belgen. Maar ze beleggen wel meer in milieu- en klimaatfondsen. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd.

Nederlanders komen uit de enquête naar voren als een nuchter, en misschien ook wel wat pessimistisch volk. Ze blijken minder geïnteresseerd in de verslechtering van het milieu en klimaatverandering, vergeleken met de ooster- en zuiderburen. Ze maken zich er ook minder zorgen over.

Beleggen in ‘groene’ fondsen heeft voor de Nederlander een minder idealistische lading dan voor de Duitser en de Belg. Van de ondervraagde Duitsers denkt 42 procent dat het bijdraagt aan een betere wereld. Voor de Belgen ligt dat percentage op 37, voor de Nederlanders op 19. Nederlanders schatten de impact van groen beleggen bijzonder laag in: meer dan 70 procent verwacht dat het weinig bijdraagt aan een beter milieu. Bij Duitsers en Belgen ligt dat percentage op 50.

De ooster- en zuiderburen komen uit het onderzoek inderdaad als idealistischer naar voren, zegt fondsbeheerder Ad Schellen van Delta Lloyd Asset Management. „Nederlanders zien groen beleggen veel meer als een normale belegging.” De vermogensbeheerder liet het onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het milieu- en beleggingsgedrag in Nederland, Duitsland en België. De verzekeraar heeft in deze drie landen vorig jaar het Delta Lloyd Water & Climate Fund geïntroduceerd. Het belegt in bedrijven die technologische oplossingen bieden voor grote hedendaagse problemen, zoals het water- en voedseltekort en het klimaatprobleem. Voorbeelden van bedrijven waarin het fonds belegt, zijn het Chinese Suntech (zonne-energie) en het Amerikaanse Clean Harbours (afvalverwerking en recycling).

Tot dusver blijkt er in Nederland meer interesse voor het milieu- en klimaatfonds van Delta Lloyd dan in Duitsland en België. Dat strookt ook met de bevindingen van de enquête. Nederlanders blijken bekender met groene beleggingsfondsen dan Duitsers en Belgen. Volgens Schellen zijn er vorig jaar juist in Nederland veel groene fondsen op de markt gekomen. In Duitsland en België niet.

Van de Nederlandse beleggers heeft bijna een kwart (wel eens) geld gestopt in een bedrijf of een fonds dat zich richt op milieu- en klimaatbescherming. Voor Duitsers en Belgen ligt het rond de 10 procent. Tegelijkertijd denken vooral Nederlanders (34 procent) dat groen beleggen een hype is. Duitsers (9 procent) en Belgen (16 procent) scoren daar lager.

De fondsbeheerder vindt het jammer dat zijn fonds niet erg bekend is. In Nederland bestaat het Delta Lloyd Water & Climate Fund al langer, onder de naam OHRA Milieutechnologie Fonds. Het rendement over de laatste 5 jaar lag op 15 procent, laat Schellen weten. Dat is een stuk hoger dan de MSCI Wereldindex, die op 4 procent zat. Het afgelopen jaar ging het wel wat minder. Het fonds ging 2 procent omlaag, gemeten vanaf eind augustus. Maar ook dat is weer beter dan de MSCI Wereldindex, zegt Schellen. Die stond op een verlies van 19 procent.