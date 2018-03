De afgrond en de orkaan

Een opmerkelijke week waarin opmerkelijke dingen gebeurden. Fascinerend hoe de Amerikaanse staat plotseling zijn terughoudendheid afschudt en optreedt als handhaver van de economische en maatschappelijke orde – dwars tegen de regerende ideologie van deregulering in. „Financieel socialisme”, noemde de Spaanse eurocommissaris voor monetaire zaken de massieve ingrepen. „Stalinistische interventies”, zei oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg. Maar hoe wonderbaarlijk, de beurzen applaudisseerden.

Dit applaus wordt al iets minder wonderbaarlijk wanneer men – bijvoorbeeld op de pagina’s van de Financial Times – de paniek in de bankwereld voelt. De existentiële angst is die voor de afgrond. Voor de onpeilbare val. „Niemand wil nog het krediet van iemand anders aanvaarden”, aldus een investeringsbankier, „het voelt alsof we voor een ravijn staan.” (FT, 18 september) „Onze mensen hebben in de afgrond gekeken”, aldus een werknemer van het failliete Lehmann Brothers (FT, 17 sept.) Omgekeerd hoopt ieder er dat ‘de bodem is bereikt’, dat verder vallen niet meer gaat.

De metafoor van de afgrond raakt diepere angsten dan die voor koersdalingen. Het beeld verraadt een vrees voor de bodemloosheid van het financiële systeem zelf. Het kredietsysteem rust immers louter op vertrouwen. In essentie: ‘Ik geloof (credo) dat jij mij terugbetaalt.’ Als niemand meer vertrouwen heeft in de waarde die de ander zegt te vertegenwoordigen, stort het systeem in. In de huidige crisis vertrouwen de banken elkaar niet meer. De credit rating agencies hebben met goede rapportcijfers voor inmiddels failliete banken zichzelf gediscrediteerd. Dit baken is weg. Bijgevolg is er „wijdverspreide verwarring over wat wat dan ook waard zou kunnen zijn” (FT-columnist Gillian Tett, 19 sept.). De verhouding tussen de dingen en hun waarde is zoek.

Volgens de kenners zullen de investeringsbanken verdwijnen en is het uur aan de ouderwetse spaarbankboekjesbeheerders, de banken die tegenover elke lening een ‘hard’ onderpand hebben. Daarmee zoekt het kredietstelsel vaste grond onder de voeten. Is die bodem er?

Ook de ‘echte’ economie van goud, huizen, grond en vee hangt tot op zekere hoogte in de lucht, zo schreef de Duitse socioloog Simmel honderd jaar geleden (Philosophie des Geldes, 1909). De waarde van een ding zit niet objectief vast aan het ding en rust evenmin op ons individuele subjectieve verlangen het te bezitten. De waarde ontstaat uit de ontmoeting van de verlangens van een veelheid aan kopers en verkopers, in een netwerk van (ruil)verhoudingen dat ‘zweeft’. Zo bezien zit er altijd een onbepaalbare ruimte tussen de dingen en hun waarde. De economie is van zichzelf bodemloos.

De sleutelvraag is waarom de Amerikaanse overheid de kredietcrisis wel kan bezweren en de banken zelf niet. Waar tovert Uncle Sam ineens een vertrouwenwekkende bodem vandaan? Twee antwoorden.

Ten eerste is de staat het fundament onder het geldverkeer. In moderne economieën staat de overheid borg voor de nationale munt. Zelfs wanneer alle banken in particuliere handen zijn, blijft de staat via zijn centrale bank de grootste speler van allemaal: met de munt zelf. Omgekeerd blijkt dat als het vertrouwen in een staat wegvalt, ook de betreffende munt waardeloos wordt. De slagzin waarmee deze dagen menige ongeruste spaarder zijn bank veilig waant, geldt zeker de Amerikaanse staat: too big to fall.

Ten tweede valt op dat de crisis in de politiek in heel andere termen wordt ervaren dan in de financiële wereld. Deze voelt voor politici (en commentatoren) niet als een bodemloze afgrond, maar als een dreigende storm. Zo zei premier Balkenende afgelopen donderdag: „Niemand heeft invloed op de storm, maar wel op het schip waarmee we varen.” Andere natuurmetaforen in omloop zijn orkaan, draaikolk (op de cover van de Economist), en vloedgolf.

Steeds zijn het snelle krachten waarin mensen worden meegesleurd en die de grip op de gebeurtenissen doen verliezen. Het beeld past bij de taak die de politiek zichzelf stelt: het temmen van de voortrazende historische tijd. Al rond 1500 vergeleek politiek denker Machiavelli het lot met een woeste rivier die „hele vlakten onder water zet, bomen ontwortelt en gebouwen omverwerpt”. Hij vervolgde: „Maar het feit dat die rivieren zo zijn, betekent niet dat men in perioden van rust geen voorzorgsmaatregelen kan nemen door het aanleggen van beveiligde plaatsen en dijken.”

Het ingrijpen van president Bush, minister van Financiën Paulson en centrale bankier Bernanke – die de dijkbewaking ernstig hadden verwaarloosd – heeft tot kwalijk gevolg dat het riskante gedrag van bankiers en beleggers wordt afgewenteld op de eigen belastingplichtigen (en waarschijnlijk op buitenlandse schuldeisers). Het probleem wordt naar de toekomst verplaatst, kan men schamper zeggen. Inderdaad, maar dit is niet niets. De politiek wint zo de tijd die de economie ontbeerde en zelf niet kon scheppen. Ze maakt van de bodemloze afgrond, absoluut en tijdloos, het probleem van een orkaan, die ooit zal uitwoeden, overwaaien.

En het publiek? Dat verlangt van de aankomende Amerikaanse president meer dan kritiek op hebzucht en graaien, meer dan een set nieuwe regels. Het herstel van het vertrouwen in de waarde van de dingen vergt meer. Stormvastheid voorop.

