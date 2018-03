Crisis België verdiept na afhaken N-VA

Het voortbestaan van de Belgische regering van premier Yves Leterme is opnieuw onzeker geworden. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) zegde gisteren haar steun op aan de federale regering.

De regering-Leterme kwam vlak voor Pasen, na ruim negen maanden moeizaam onderhandelen, tot stand kwam. De politieke crisis is nu onoverzichtelijker dan ooit in de voorbije maanden. Afgelopen weekeinde brak ook binnen de Vlaamse regering ruzie uit. De enige minister van de N-VA in de Vlaamse regering is vanmorgen opgestapt.

De N-VA is een kleine partij en heeft geen minister in de Belgische regering. In de federale Kamer heeft zij zes zetels. Maar ze vormt daar één fractie met de Vlaamse christen-democraten (CD&V) van Leterme. Zonder N-VA heeft de regering van Leterme geen meerderheid aan Vlaamse kant. Grondwettelijk is dat ook geen vereiste, maar het is wel een probleem voor de geloofwaardigheid van Leterme. Een deel van zijn achterban steunt de harde koers van de N-VA.

Inhoudelijk gaat het nog steeds over de zogeheten staatshervorming, die Vlaamse politici eisen zodat de Vlaamse regering meer bevoegdheden zou krijgen. In juli bood Leterme zijn ontslag aan omdat gesprekken over die staatshervorming niet opschoten. Maar koning Albert weigerde dat ontslag. Sindsdien wordt er onderhandeld over de vraag hoe er verder onderhandeld zou kunnen worden.

Vlaamse politici toonden zich de afgelopen weken bereid opnieuw te onderhandelen, op voorwaarde dat de gesprekken aan hun kant worden geleid door Kris Peeters, de minister-president van Vlaanderen. Daarmee zou vooruit worden gelopen op de toekomst van België zoals veel Vlaamse politici die zien: een confederatie waarin zelfstandige deelstaten afspreken op welke terreinen ze nog willen samenwerken.

De drie bemiddelaars die door de koning waren aangewezen, hadden vrijdag gezegd dat er een basis was om weer te gaan praten. De Vlaamse socialisten en liberalen, die ook in Vlaamse regering zitten, vinden dat ook. Maar de N-VA besloot gisteren af te zien van verder onderhandelen, omdat er te weinig uitzicht was op resultaat. Daarop zeiden de socialisten en liberalen dat de N-VA maar uit de Vlaamse regering moest stappen.

Vlaams minister-president Kris Peeters, net als Yves Leterme van het CD&V, heeft vanmorgen na crisisberaad laten weten dat hij nog een ultieme poging wil doen de onderhandelingen met Franstaligen vlot te trekken.