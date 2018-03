Contador wint alle grote wielerronden

De Spaanse wielrenner Alberto Contador heeft de Ronde van Spanje gewonnen. In de klimtijdrit naar de top van de Alto de Navacerrada eindigde hij zaterdag 31 seconden achter ploeggenoot Levi Leipheimer als tweede. In het klassement hield Contador daardoor 46 seconden voorsprong over op de Amerikaan. In de slotrit naar Madrid won de Deen Matti Breschel gisteren de massasprint. De debuterende Nederlander Robert Gesink eindigde de Vuelta als zevende, de beste Nederlandse prestatie sinds Erik Breukink, die in 1993 ook zevende werd.

Contador (25) won binnen vijftien maanden de drie grote ronden: vorig jaar de Tour de France (nadat geletruidrager Michael Rasmussen door zijn eigen ploeg uit de strijd was gehaald), eerder dit jaar de Giro d’Italia en nu de Vuelta. Slechts vier renners gingen Contador voor met de eindzege in alle grote ronden: de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Italiaan Felice Gimondi en de Belg Eddy Merckx. „Deze eindzege maakt dit seizoen exceptioneel”, zei de Spanjaard.

In de klimtijd van zaterdag verloor Robert Gesink zijn vijfde plaats in het klassement. De kopman van de Raboploeg eindigde als negende op 1.37 minuut. De Spanjaarden Alejandro Valverde en Joaquin Rodriguez passeerden hem in het klassement. „Dit was een reëel scenario”, zei ploegleider Erik Dekker. „Robert heeft drie weken voorin gereden. Vijfde of zevende moet voor het gevoel niet veel uitmaken.”

Gesink constateerde na afloop dat hij geen enkele slechte dag had gekend. „Voor een eerste grote ronde is eigenlijk alles goed verlopen. Je hebt vooraf geen idee wat je moet verwachten. Toptien zou super zijn, een plaats bij de eerste vijftien had ik vooraf ook al mooi gevonden.” (ANP)