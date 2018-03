China probeert paniek te dempen

Meer dan 13.000 Chinese baby’s en jonge kinderen ondergaan in ziekenhuizen behandelingen tegen niersteenvorming na het drinken van moedwillig vergiftigde melk. Nog eens 40.000 met minder acute ziekteverschijnselen worden thuis of poliklinisch behandeld.

De officiële cijfers, die nog zullen stijgen, werden bekend gemaakt op wat in de Chinese media „Zwarte Zondag” werd genoemd – een verwijzing naar zowel de slachtoffers van het melamine-melkschandaal, maar ook naar de slachtoffers van twee mijnrampen en de brand in een discotheek in Shenzhen, waarbij respectievelijk 53 mijnwerkers en 43 dansende jongeren omkwamen.

Het melkschandaal en de mijnongelukken hebben met elkaar gemeen dat productiecontrole en overheidstoezicht op de naleving van veiligheidsverordeningen faalden als gevolg van corruptie. Premier Wen Jiabao zei gisteren tegen de ouders van de getroffen baby’s en jonge kinderen zich dan ook „extreem schuldig te voelen”.

In heel China worden, althans volgens de premier, nu alle zuivelfabrieken, tussenpersonen en leveranciers gecontroleerd. Niet alleen melk blijkt vervuild, maar ook roomsnoep en koffie. „We zullen er alles aan doen om herhaling te voorkomen, dat geldt voor alle levensmiddelen”, aldus Wen.

President Hu Jintao en andere leden van het Politbureau probeerden de verontwaardiging en paniek te dempen door winkels en kinderziekenhuizen te bezoeken.

Aangezien ook ziekenhuizen niet worden vertrouwd zijn veel ouders na eerste onderzoeken in het ene ziekenhuis met hun kind massaal op zoek gegaan naar tweede en derde opinies. Premier Wen zei dat de overheid ouders zal compenseren.

De premier en de president wilden met hun acties afstand creëren tussen de nationale autoriteiten in Peking en provinciale en locale autoriteiten die in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de levensmiddeleninspecties. In de hele Chinese melkproductenindustrie blijkt nauwelijks sprake van een goed functionerend controle- en alarmsysteem, ook op nationaal niveau zijn fouten gemaakt.

De Wereldgezondheidssorganisatie kritiseerde vandaag bij monde van de Aziatische directeur Shigeru Omi de Chinese voedselcontrole. De WHO vindt dat China veel te laat is geweest met het waarschuwen van landen die melkproducten uit China betrekken. Japan, Singapore en Gabon hebben de invoer uit China van melk, melkpoeder, yoghurt en ijs gestaakt. Vandaag is het hoofd van de voedsel- en warenautoriteit, Li Changjiang, teruggetreden.

In het geval van de mijnrampen zijn eigenaren en directies aangehouden en wordt onderzocht welke autoriteiten verantwoordelijk waren voor het feit dat de mijnen in bedrijf waren zonder exploitatievergunningen. Gebrekkige veiligheidsmaatregelen lijken ook een rol te spelen de gebeurtenissen in een illegale club in Shenzhen. Er ontstond brand nadat er binnen vuurwerk was afgestoken.