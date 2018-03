Catamaranzeilers komen graag onder de mensen

Het is vechten en duwen in een badkuip als de reuzencatamarans hun startpositie proberen te veroveren. Huizenhoog zijn de boten, op het oog veel te groot voor een zeilrace in de smalle IJhaven in het hart van Amsterdam.

Maar dat is precies de bedoeling bij de Extreme 40-klasse: korte, spectaculaire zeilraces in de binnenstad moeten het grote publiek trekken naar een sport die zich doorgaans afspeelt aan de kille afzondering van het open water, volkomen uit het zicht van de buitenwereld. Hier op de Javakade horen toeschouwers zeilers tegen elkaar schreeuwen en zien ze hoe de boten elkaar schampen rond de boeien.

„Dit is geweldig voor het zeilen, iedereen vindt dit leuk: zeilers, sponsors en het publiek”, zegt olympiër Carolijn Brouwer, die meezeilt in het circuit dat drie jaar geleden ontstond door dankzij de Nederlandse catamaranfreaks Herbert Dercksen en Mitch Booth.

De toenmalige zeilpartners vonden na de Olympische Spelen van Athene een nieuwe uitdaging in een sport die begon als bijnummer van de Volvo Ocean Race van 2005-2006. De keuze viel op een nieuwe, razendsnelle catamaran van veertig voet (ruim twaalf meter), die door zijn lichte bouw en enorme zeiloppervlak – bijna tweehonderde vierkante meter – snelheden tot veertig knopen kan halen, tachtig kilometer per uur.

De formule lijkt een schot in de roos. „Door in de stad te zeilen konden we de sponsors en toeschouwers eindelijk eens wat bieden”, zegt Dercksen op de kade. „Je ziet het vanaf de kant net zo goed als op het water.”

De races in Amsterdam vormden het slot van het seizoen van het inmiddels opgerichte Grand Prix-circuit om de iShares Cup, met races in steden als Kiel, Hyères en Lugano. Als het aan de organisatie ligt zijn de catamarans binnenkort ook te zien in races op de Thames in Londen, op de Seine in Parijs en in de havens van Sydney en New York.

De Extreme 40-klasse kreeg een onverwachte duw in de rug toen bekend werd dat komend jaar mogelijk met nog veel grotere catamarans wordt gevaren in oudste zeilwedstrijd ter wereld, de America’s Cup. Overal ter wereld gingen plotseling de deuren open voor de catamaranzeilers. In januari kreeg Dercksen een telefoontje van de houder van de America’s Cup, het Zwitserse syndicaat Alinghi van zeilmiljardair Ernesto Bertarelli, die twee Extreme 40-catamarans bestelde zodat zijn bemanning ermee kon oefenen. Kort daarop volgden de andere deelnemers aan de America’s Cup. „Ik sprong natuurlijk een gat in de lucht”, zegt Dercksen. „We zijn nu zo’n beetje de grootste klasse met America’s Cup-zeilers. Dat is ongelooflijk voor een klasse die maar net bestaat.”

Zo vergaapte het publiek zich de afgelopen dagen bij de Javabrug aan tal van olympisch kampioenen en andere profzeilers, onder wie de Nederlandse Alinghi-zeilers Piet van Nieuwenhuijzen en Peter van Niekerk, maar ook de Nieuw-Zeelander Mike Sanderson, oud-schipper op Ocean Race-winnaar Black Betty.

De zeilers genieten weliswaar van het stadszeilen, maar niet iedereen neemt de races serieus. Door de bebouwing rond de haven is de wind vaak vlagerig en totaal onvoorspelbaar. Daardoor kan het gebeuren dat de ene boot stilligt terwijl een andere langs de kade vliegt op een flinke windvlaag.

„Wij hebben op de eerste plaats vanuit de commercie gedacht”, geeft Herbert Dercksen onomwonden toe. „De weersomstandigheden zijn hier misschien wat minder, maar dat neem je voor lief. Die zeilers willen ook hier allemaal winnen.”

Hij is ervan overtuigd dat het zeilen op deze manier aan de man moet worden gebracht. „Waarom willen ze altijd zo ver weg zeilen? Alleen maar omdat het altijd al zo is gegaan. De Nederlandse kampioenschappen op het IJsselmeer zijn één grote farce, daar komt niemand kijken.”

Alinghi-zeilers Van Nieuwenhuijzen en Van Niekerk zijn het niet met hem eens. Onder profzeilers valt nogal eens de term Mickey Mouse-zeilen. „Dit is show, entertainment”, zegt Van Nieuwenhuijzen. „Maar de baan is veel te klein, er is veel te weinig ruimte om te manoeuvreren met tien boten. De factor toeval is bij dit soort races tussen in de bebouwing te groot. Maar het is leuk om te doen en we willen graag winnen.”

Carolijn Brouwer ziet er juist de reddingsboei van haar sport in. Terwijl haar eigen catamaranklasse, de Tornado, na de regatta in Qingdao van het olympische programma is afgevoerd blijkt het catamaranzeilen bij het publiek razend populair. „Ik zou zulke races met de Tornado’s ook willen”, zegt Brouwer. „Zeilen moet naar de mensen gebracht worden, ze komen niet naar ons toe. Deze boten zijn daar ideaal voor. Ze varen hard, je kunt ze heel schuin leggen, je hebt strijd, botsingen, heel spectaculair. En iedereen zit er met zijn neus bovenop. En kijk om je heen: de crème de la crème van het zeilen komt hier op af.”

Overigens blijken de Alinghi-zeilers wel degelijk om te kunnen gaan met alle onzekere factoren van het stadszeilen. Ook hier komen de beste zeilers uiteindelijk bovendrijven. De ‘Zwitsers’ wonnen de iShares Cup 2008 met overmacht.