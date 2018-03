Casino Wall Street

Toen de jonge Britse effectenhandelaar Nick Leeson in 1995 eigenhandig een 233 jaar oude bank ten gronde richtte met zijn buitenproportionele financiële transacties, dacht iedereen dat het om een onverantwoordelijke gek ging die zijn gelijke niet kende. De financiële markt, had Leeson gezegd, was „één groot casino”.

Maar dertien jaar later zijn het niet langer individuen die zich onverantwoordelijk gedragen. De gekte gaat inmiddels hele instellingen aan.

Uit zijn boek en gelijknamige film Rogue Trader was al duidelijk geworden dat de desastreuze teloorgang van Barings veel meer mensen dan Leeson alleen aangerekend kon worden. Er was, zo stelde Leeson vast, niemand binnen het management van de bank geweest die had begrepen waar hij mee bezig was. Hij kon al jaren zijn gang gaan. De top van Barings kortom, trof ook blaam.

Niet dat er iemand boodschap heeft aan de analyses van een veroordeelde crimineel, maar sinds de een na de andere machtige financiële instelling implodeert, of op het punt staat dat te doen, lijkt de gevallen koning van de gokindustrie een ervaringsdeskundige met een vooruitziende blik.

De ondergang van Lehman Brothers, naar nu blijkt, is grotendeels te wijten aan onwetendheid. Volgens marktspecialisten is door het computertijdperk het aanbod van financiële producten zo divers en ondoorzichtig geworden, dat zelfs de grootste bollebozen door de bomen het bos niet zien. De top van de financiële wereld heeft geen flauw benul wat er in het veld wordt gespeeld. Als er maar wordt verdiend. En zo is het zicht op de risico’s van de markt volledig vertroebeld. Niet uit onwil, zo moeten we geloven, maar uit onkunde. De waaghalzen van de bankwereld zitten het gewoon uit. Eén groot casino dus.

Of ze er wakker van liggen? Vast en zeker. Maar de tijden zijn veranderd: onverantwoordelijk gedrag wordt niet langer één enkel individu aangerekend. De meesten zullen hun straf ontlopen. Dat menigeen berooid op straat belandt, is een schrale troost. Ze kunnen hun ervaringen altijd nog op papier zetten. Wie weet verkoopt het ook nog.