Cantharellen in veloutée

Voor 2 personen:250 gram cantharellen, schoongemaakt50 gram roomboterzout en versgemalen zwarte peper15 gram patentbloem1 dl droge witte wijnruim 3 dl zelf getrokken hete kalfsbouillon 1 kleine eidooier (op kamertemperatuur)1 eetlepel citroensap1 eetlepel zeer fijn gesneden peterselie

Zelden komt een mens in Nederland nog cantharellen tegen in een bos. In de Franse Alpen is de trefkans een stuk groter. Het schijnt dat Italianen uit Aosta in de zomer in groten getale door de Mont-Blanctunnel zoeven, om in de nabijgelegen Franse Alpenweiden en bossen cantharellen en boleten te zoeken. Afgelopen zomer ontwaarde ik in zo’n heerlijk geurend bergweitje gelukkig nog een grote boleet, mijn eerste dit jaar.

Als kind plukte ik hier ’s zomers een melkbus van 3 liter vol met cantharellen, die mijn moeder dan ’s avonds bakte in olijfolie met knoflook en verse bergtijm, als garnituur bij schaapskoteletten. Smaken die je nooit vergeet. Alpenbewoners doen van alles met cantharellen, zoals bakken in boter, stoven in witte wijn en ten slotte door een ‘sauce veloutée’ roeren. Typisch Frans gerechtje.

Bereiding: Smelt 25 gram van de roomboter in een bakpan en bak hierin de cantharellen op half hoog vuur al omscheppend gedurende 5 minuten; bestrooi ze met zout en peper. Blus ze af met de wijn, laat ze 10-12 minuten stoven op laag vuur, of tot de wijn vrijwel geheel is ingekookt; neem de pan van het vuur. Smelt de resterende roomboter in een hapjespan, roer de bloem erdoor, laat de verkregen roux even garen op laag vuur en klop van het vuur af 3 dl bouillon erdoor tot het mengsel vrij van klontjes is. Breng aan de kook en laat, onder regelmatig roeren, 5 minuten koken op laag vuur. Voeg de cantharellen toe en laat ze doorwarmen in de saus. Klop de eidooier los met citroensap en 2 eetlepels hete saus; roer dit van het vuur af bij kleine beetjes door de dunne saus met cantharellen. Zet de pan op het vuur en breng alles al roerend aan de kook zodat de veloutée lichtgebonden wordt. Breng op smaak met zout en voeg de peterselie toe.

FLORINE BOUCHER

