Buitenlandse toeristenontvoerd in Zuid-Egypte

Kairo, 22 sept. In de buurt van Aswan in het zuiden van Egypte zijn vandaag 12 tot 15 buitenlandse toeristen ontvoerd. Onder hen zijn volgens het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vijf Italianen. Egyptische veiligheidsbronnen meldden dat mogelijk ook twee Israëliërs onder de ontvoerde toeristen zijn. Volgens deze bronnen zijn de toeristen mogelijk naar Soedan meegenomen. Er was vanochtend nog geen enkele aanwijzingwie de daders zijn. Twee Egyptische extremistische groepen die in de jaren tachtig en negentig voor een golf van geweld tegen toeristen verantwoordelijk waren, Al-Jihad en Al-Gama`a al-Islamiya, hebben beide het gebruik van geweld afgezworen.