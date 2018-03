Brand in Chinese club kost 43 levens

Shenzhen. Bij een brand in de Zuid-Chinese stad Shenzhen zijn zaterdag ten minste 43 mensen omgekomen. Nog eens 88 anderen zijn gewond geraakt. De brand brak uit in Dance King club, dat vlakbij de grens met Hongkong ligt. Bijna duizend mensen waren aanwezigop het moment dat de brand uitbrak. De brandweer vermoedt dat de brand uitbrak nadat er vuurwerk op het podium was afgestoken. De partijchef van de provincie Guangdong, Wang Yang, stelt een onderzoek in naar de oorzaak van de brand.