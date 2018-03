Belgische regering is weer in de problemen

De Belgische regering is opnieuw in grote problemen gekomen. Een van de coalitiepartners, de rechtse Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) heeft gisteren het vertrouwen opgezegd in de regering.

De N-VA hield gisteren een congres over de vraag of de partij mee wil doen aan nieuwe onderhandelingen tussen Vlamingen en Franstaligen over een staatshervorming. Dat wil zeggen: een herschikking van bevoegdheden die volgens Vlamingen moet leiden tot meer autonomie voor de regio’s. De partij zegde op dat congres het vertrouwen in de regering op. „Het is gewoon genoeg geweest”, zei partijleider Bart De Wever. De top van het het christen-democratische CD&V, de partij van premier Yves Leterme, is gisteravond met spoed bijeengekomen. De uitkomst was dat de partij wel vertrouwen houdt in de samenwerking met de N-VA.

De N-VA streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen, een schrikbeeld voor de minder welvarende Walen, die vrezen voor het einde van België. De partij is slechts met zes parlementariërs in de federale Kamer vertegenwoordigd. Maar zonder die partij heeft de regering van christen-democraat Yves Leterme geen meerderheid aan Vlaamse kant. Bovendien vormt het CD&V één fractie met de N-VA.

Vrijdag hebben bemiddelaars een voorstel gedaan voor nieuwe onderhandelingen over een staatshervorming. Maar de N-VA wees het voorstel resoluut af, omdat de Franstalige partijen onvoldoende garanties zouden geven dat die dialoog tot een grote staatshervorming zal leiden.

De komende dagen zijn er verschillende scenario’s denkbaar. Als het CD&V zich bij de N-VA aansluit dat nieuwe onderhandelingen nergens toe zullen leiden, dan betekent dat de regering van premier Leterme definitief zal vallen.

Een andere optie is dat CD&V wel gaat onderhandelen, maar N-VA niet. Dat zou voor de christen-democraten moeilijk uit te leggen zijn: zij hebben hun achterban ook keer op keer beloofd dat snel een begin zal worden gemaakt met de staatshervorming. (AP, Reuters)