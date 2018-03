SOTSJI.Beachvolleyballers Richard Schuil en Reinder Nummerdor hebben gisteren de finale van de Europese Tour gewonnen. Zij versloegen in Rusland de Duitsers Eric Koreng en David Klemperer met 19-21, 21-13 en 17-15. Schuil en Nummerdor wonnen eerder al de Europese titel. Op de World Tour haalden ze goud. Op de Spelen in Peking werd het duo in de kwartfinale uitgeschakeld