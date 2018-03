Bayern verliest fors van Bremen

Voetbalclub Bayern München heeft zaterdag in eigen huis een pijnlijke nederlaag geleden. Werder Bremen versloeg de Duitse landskampioen met 5-2. Bij rust stond het in München al 2-0 voor Werder, door doelpunten van Rosenberg en Naldo. Na tien minuten in de tweede helft had de ploeg uit Bremen de voorsprong verdubbeld door treffers van Mesut Özil en Claudio Pizarro. Na het tweede doelpunt van Rosenberg deed de thuisploeg nog wat terug via invaller Tim Borowski, die tweemaal scoorde.

Schalke 04 is de nieuwe leider. De formatie van trainer Fred Rutten won zaterdag van Eintracht Frankfurt (1-0). Hamburger SV had gisteren de koppositie kunnen overnemen. HSV verloor echter bij VfL Wolfsburg, 3-0. HSV staat nu tweede, een punt achter Schalke.

De topper van de Premier League tussen Chelsea en Manchester United eindigde gisteren in een gelijkspel. Op Stamford Bridge in Londen werd het 1-1. Het was de eerste keer sinds de finale van de Champions League in Moskou vorig seizoen dat de clubs elkaar troffen. Destijds won Manchester United. Arsenal, dat zaterdag won van Bolton (3-1), blijft koploper van de Premier League. Chelsea en Liverpool volgen op een punt. De Reds speelden eerder gelijk tegen Stoke City (0-0). Manchester United staat wat verder naar achteren, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld.

In Italië heeft Internazionale de leiding genomen in de Serie A. De landskampioen won gisteren met 3-1 uit bij Torino. AC Milan heeft, na twee nederlagen, de achtervolging ingezet. Dat ging ten koste van Lazio (4-1), dat de eerste punten inleverde.

Real Madrid en FC Barcelona hebben gisteravond allebei gewonnen. De Spaanse landskampioen won de uitwedstrijd tegen Racing Santander met 2-0 en heeft nog maar een punt achterstand op de koplopers. Eeuwige rivaal Barça haalde genadeloos uit in en tegen Gijon: 6-1. (ANP)