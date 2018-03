Badridzjani, escalivada, baba ganoush. Baigan choka, parmigiana, caponata. Escalivada, moussaka, terong blado, imambayaldi. Bharta. Ratatouille. Maak je geen zorgen, ik ben nog bij mijn volle verstand. Lijd hooguit aan ‘kanniekiezen’. Het plan is om deze week te wijden aan aubergines. Maar er zijn in de wereld zoveel auberginegerechten. En ik vind ze allemaal de moeite waard.

Ienemienemutten, ik begin met baba ganoush. Of mutabal, zoals deze auberginesalade in het land van oorsprong, Libanon, ook wel wordt genoemd. Het woord salade heeft in het Midden-Oosten een veel bredere betekenis dan hier – wij zouden het eerder een dip noemen. Je eet het met brood, bij voorkeur warme pitabroodjes.

De aubergines voor baba ganoush worden in hun geheel geroosterd. Het vruchtvlees krijgt daar een aangenaam, rokerig smaakje van. Dat vruchtvlees wordt fijngemaakt en op smaak gebracht met citroensap, olijfolie, knoflook en sesampasta. Veel landen rondom Libanon kennen trouwens soortgelijke gerechten. En de bharta die ik hierboven noemde, is een Indiase versie, zonder sesampasta maar met tomaten.

Zoek voor onderstaand recept mooi glanzende aubergines uit. Naarmate ze minder vers worden, wordt de schil doffer. Tahin koop je bij natuurvoedingswinkels en bij Turkse en Marokkaanse winkels. Let op, in sommige soorten zit al zout, dus hoef je minder toe te voegen aan het gerecht. Hoeveel citroensap je precies nodig hebt, hangt af van de grootte van de aubergines en je eigen smaak. Van mij mag baba ganoush flink wat zuur hebben.

Borrelhap/voorgerecht voor 4 personen:

2 aubergines

1-2 citroenen

anderhalve eetlepel tahin (sesampasta)

1 teen knoflook

2 eetlepels extra vergine olijfolie

gemalen komijn

2 eetlepels platte peterselie, fijngehakt

6 pitabroodjes

Verwarm de oven voor op 200 graden. Prik de aubergines rondom in met een vork en leg ze op het ovenrooster. Bak ze zo’n 40 minuten, tot ze helemaal zacht zijn en de schil geblakerd is. Draai ze halverwege de baktijd om. Laat de aubergines afkoelen. Snijd ze open en schep met een lepel het vruchtvlees eruit. Hak het vruchtvlees fijn, maar ook weer niet té (dus liever niet in de keukenmachine, want dat wordt het al snel Olvarit). Pel de knoflookteen en wrijf hem in een vijzel, samen met een snuf zout, tot een fijne puree. Roer in een kommetje de tahin los met het sap van een halve citroen. Meng dit door de auberginepuree, net als de knoflookpasta en een eetlepel olijfolie. Proef en maak de salade nu verder op smaak met citroensap, komijnpoeder en zout. Strijk de baba ganoush, op de traditionele Libanese manier, uit over een groot plat bord. Besprenkel met de rest van de olijfolie, bestrooi met peterselie en serveer met in kwarten gesneden, warme pitabroodjes. Ook lekker, en bovendien erg mooi: strooi er een handje granaatappelzaden over.

