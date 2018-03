AZ is zwak PSV eindelijk weer eens de baas: 1-0

De eerste thuisoverwinning op PSV in tien jaar (1-0) heeft zaterdagavond voorkomen dat bij AZ een vroegtijdige crisis uitbrak. Het team van kredietverstrekker Dirk Scheringa maakte na het kwaliteitsarme duel een triomfantelijke ereronde voor het publiek. Een week eerder werd door de meegereisde aanhang in Den Haag nog de ‘scalp’ van trainer Louis van Gaal opgeëist. Op de ontluistering tegen ADO (3-0) en de treurige seizoensopening in het thuisduel met NAC (1-2), volgde op papier een aardig herstel.

De relativerende woorden van Van Gaal en zijn altijd duidelijke lichaamstaal gaven achteraf wel aan dat hij AZ echter nog lang niet kan laten spelen zoals hij dat graag wil. Daar kwam bij dat PSV na de ontgoocheling afgelopen woensdag op internationaal niveau tegen Atletico Madrid (0-3), ook in de Nederlandse competitie een van zijn slechtste wedstrijden van de laatste jaren speelde. De landskampioen lijkt volledig de kluts kwijt.

AZ kon zich in bepaalde fases van de wedstrijd enorm veel balverlies permitteren, zonder dat dit gevolgen had. De PSV’ers leverden de bal eenvoudig weer in bij de tegenstander die zo een nieuwe kans werd gegund. Onthullend was het gebrek aan duelkracht bij PSV. Bijna elke persoonlijk gevecht om de bal, pakte in het voordeel van een speler van AZ uit. Alleen Danny Koevermans won nog weleens een luchtduel voor het doel van keeper Sergio Romero.

Maar AZ had verder weinig te vrezen van het onsamenhangende, armetierige spel van PSV. Dat liet zich als een angsthaas terugdrukken op eigen helft. „Pas na een half uur toonden we enig initiatief”, zei trainer Huub Stevens. „In de tweede helft heb ik dat helemaal niet meer gezien.” De van een zware knieblessure herstelde Maarten Martens besliste de wedstrijd voor AZ, zes minuten nadat hij het veld had betreden.