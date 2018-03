Arnold Karskens krijgt vredesprijs

Rotterdam, 22 sept.Oorlogsverslaggever Arnold Karskens van dagblad De Pers is gisteren verkozen tot`journalist voor de vrede` door het Humanistisch Vredesberaad (HVB).Volgens het juryrapport geeft Karskens in zijn verslaggeving vanuit oorlogsgebieden in Irak en Afghanistan tegenwicht ”door niet primair door een westerse bril te kijken”. De vredesprijs wordt jaarlijks toegekend aan een journalist die ”een bijdrage levert aan een cultuur van vrede en geweldloosheid”.