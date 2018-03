Anarchie is compleet in het profpeloton

Terwijl alle ogen dit weekeinde waren gericht op Vueltawinnaar Alberto Contador, won zijn Spaanse rivaal Alejandro Valverde een althans op papier minstens zo prestigieuze prijs. De kopman van Caisse d’Epargne werd eindwinnaar van het ProTour-klassement, in opzet de trofee voor de beste wielrenner over het gehele seizoen 2008. Maar de prijsuitreiking was al net zo’n mislukking als de competitie zelf. Valverde reed in de Ronde van Spanje (en werd vijfde), toen op hetzelfde moment de ProTour-huldiging plaatsvond in ... Krakau. Aan het slot van de door slecht weer geteisterde Ronde van Polen, de laatste ProTourkoers van het seizoen.

Het leek in 2004 zo’n mooi initiatief van Hein Verbruggen, toenmalig voorzitter van de internationale wielerunie UCI. Garandeer de beste ploegen startrecht in de beste wedstrijden, en je hebt een stabiele topcompetitie als de Champions League of de Formule 1. Maar de ProTour werd een machtsstrijd tussen UCI en Tourorganisator ASO, die zelf wilde bepalen welke teams in hun wedstrijd mochten starten. Zelfs de ProTourteams kozen voor de partij met het meeste geld: ASO. Tijdens de afgelopen Tour maakten ze bekend hun ProTourlicentie niet te verlengen. De anarchie in het profpeloton is compleet.

Deze week kondigen toprenners Paolo Bettini en Davide Rebellin aan dat ze volgend jaar voor een nieuwe ploeg (Teltek H2O) rijden. Eerder dook het ook al nieuwe Cervelo (met Tourwinnaar Carlos Sastre en Thor Hushovd) in het gat dat valt na het afhaken van ProTourteams als Saunier Duval, Gerolsteiner en Cofidis. Intussen schermt Floyd Landis met een nieuwe ploeg. In Amerika klopt het controversiële Rock Racing (Tyler Hamilton) op de deur. Lance Armstrong keert terug. De top van ASO, dat de kijkcijfers van de Tour zag dalen, lijkt rigoureus te veranderen. Wie bepaalt volgend jaar welke teams mogen starten in welke wedstrijd?De ProTour is dood, leve het opportunisme.

Maarten Scholten