'Alsof ik een vriend verlies'

Wat begon met een homerun van Babe Ruth op een april-avond in 1923, eindigde gisteren met het laatste punt van Mariano Rivera. De honkballer van de New York Yankees bepaalde de eindstand tegen Baltimore Orioles in de laatste wedstrijd in het legendarische Yankees Stadium in de Bronx.

„Het voelt als het verlies van een oude vriend”, zei Reggie Jackson. Hij was een van de eenentwintig oud-spelers die aanwezig waren bij de 65 minuten durende ceremonie die voorafgaande aan de laatste wedstrijd in Yankees Stadium werd gehouden. Na 85 jaar krijgt New York Yankees vanaf april volgend jaar een nieuw stadion in de Bronx.

In The House That Ruth Built, hadden vele historische gebeurtenissen plaats. Legendes als Babe Ruth en Joe DiMaggio werden er beroemd. Velen werden er geëerd, zoals De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijder Nelson Mandela nadat hij 1990 was vrijgelaten uit de gevangenis.

Julia Ruth Stevens, de 92-jarige dochter van Babe Ruth, wierp gisteren de ceremoniële eerste pitch. „Ik ben verdrietig dat het Yankee Stadium niet langer bestaat. Mijn wens was dat het zou kunnen blijven staan in het New Yorkse landschap, maar zoals aan alles komt ook aan dit stadion een eind”, zei ze geëmotioneerd. (AP, ANP)