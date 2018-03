Alimentatie, ja of nee

De zaak: Een man vraagt de rechtbank zijn partneralimentatie te wijzigen. Hij heeft twee argumenten. Hij zegt dat zijn ex in haar eigen levensonderhoud kan overzien. En hij betoogt dat zij zich tegenover hem zo misdraagt dat alimentatie „in redelijkheid niet kan worden gevraagd”.

Maakt het uit of je ex zichzelf kan bedruipen?

De man voert aan dat zijn ex een inkomen had uit een deeltijdbaan en dat ze zelf vrijwillig ontslag heeft genomen. Ze kan dus worden geacht deels voor zichzelf te zorgen. En dus mag zijn alimentatie omlaag met het bedrag dat zij netto verdiende: 825 euro per maand. De rechtbank rekent vervolgens uit dat de gebleken verdiencapaciteit van de vrouw geen reden is om het destijds vastgestelde alimentatiebedrag te veranderen. De hoogte wordt bepaald door de welstand tijdens het huwelijk. Niet door de (gebleken) verdiencapaciteit van de vrouw. Bij het bepalen van haar behoefte kent de rechtbank ook geen gewicht toe aan het feit dat ze zelf ontslag nam. Ontslag nemen is volgens de rechtbank geen omstandigheid waarvan „de onderhoudsgerechtigde uit hoofde van zijn (in casu haar, red.) verhouding tot de onderhoudsplichtige zich met het oog op diens belangen had behoren te onthouden”. Dat ze ontslag nam, had een ongewone reden. Haar ex dreigde beslag te laten leggen op haar inkomen. Hij had ook een vordering op haar: zij betaalde niet de dwangsom die hem toekwam. Toen zij de deurwaarder zag aankomen, nam ze ontslag. Er speelt dus meer.

Maakt het verschil hoe de ex-echtgenoten zich gedragen?

Rechtsgrond voor de alimentatieplicht is de zogeheten lotsverbondenheid tussen de ex-partners, zeker als er sprake is van gezamenlijk ouderschap. Dit tweetal heeft kinderen. Er zijn bezoek- en omgangsregelingen. Aan die lotsverbondenheid is door haar gedrag volgens de rechtbank een einde gekomen.

Wat deed de vrouw dan fout?

Hier is het vonnis summier. De zitting was achter gesloten deuren. Maar vaststaat dat zij jarenlang alle omgang tussen haar ex en zijn kinderen onmogelijk maakte. Uitspraken van de rechtbank negeerde ze, dwangsommen en dreiging met gijzeling ten spijt. Ze weigerde ‘forensische’ mediation en dreef het conflict op de spits door hem zonder bewijs van seksueel misbruik van hun kinderen te beschuldigen. Ook zij staan nu „weigerachtig” tegenover hun vader. Dit alles was zo „schokkend en ingrijpend” dat hem niet langer alimentatie gevraagd kan worden. Hij hoeft niets meer te betalen.

