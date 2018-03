„Je zou ook kunnen zeggen: gaat u er vooral niet kijken. Grote media-aandacht leidt ook weer tot allerlei effecten.”

Minister Ter Horst afgelopen vrijdag na de ministerraad tegen journalisten over de situatie in Gouda

„Het taalgebruik was fors en ik heb me eraan gestoord.”

Premier Balkenende kijkt terug op de bijdrage van Geert Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen

„Ik moet vaststellen dat ik hier jarenlang in mijn eentje heb rondgelopen, als enige vrouwelijke fractievoorzitter. Plotseling zijn wij met zijn vijven en ben ik verwikkeld in een battle of the babes. Dat is leuk.”

Femke Halsema (GroenLinks) heeft geconstateerd dat de Tweede Kamer vijf vrouwelijke fractieleiders telt