Academici mogen sneller voor de klas

Academici kunnen sneller voor de klas gaan staan. Er komt een educatieve minor waarmee afgestudeerde bachelorstudenten de bevoegdheid krijgen les te geven aan vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vandaag bekendgemaakt in Krachtig meesterschap, een kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren. Tot nu toe was de zogenoemde tweedegraads lesbevoegdheid voorbehouden aan hbo-studenten die een vierjarige opleiding afronden.

Behalve het aantrekken van meer academici voor de klas wil Van Bijsterveldt de kwaliteit van de lerarenopleidingen versterken. Deze maatregelen volgen op de eerder dit jaar aangekondigde verhoging van de lerarensalarissen. Beide acties zijn bedoeld om het dreigende lerarentekort tegen te gaan.

De investeringen in de lerarenopleidingen uiten zich onder meer in een intakegesprek voor iedere student, zomercursussen voorafgaand aan de lerarenopleiding en een onderzoek naar een verplicht vakkenpakket voor mbo’ers die willen doorstromen naar de lerarenopleiding op hbo-niveau. Dit beleid is gericht op het tegengaan van achterstanden bij eerstejaarsstudenten.

Ook worden de eisen van de lerarenopleiding aangescherpt. Op dit moment heeft het onderwijsprogramma „te weinig diepgang” en een „lage moeilijkheidsgraad”, aldus de bewindsvrouw. Daarom wordt er gewerkt aan een eenduidig eindniveau van alle lerarenopleidingen. Er mag, zegt Van Bijsterveldt, „geen enkel misverstand” bestaan over de vraag wat het eindniveau van de studenten is. Hun eindniveau moet „transparant en onderling vergelijkbaar” worden vastgesteld. De Onderwijsraad gaat adviseren hoe dit eindniveau kan worden getoetst door externe partijen.

Het liefst ziet de staatssecretaris, naar Angelsaksisch voorbeeld, dat goede studenten van allerlei studies een paar jaar voor de klas gaan staan voordat ze in het bedrijfsleven gaan werken. Deze wens zal ze bespreken met grote bedrijven en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ook gaat Van Bijsterveldt na of de lerarenopleidingen zich verder kunnen specialiseren. Zo zou een student zich in de toekomst specifiek kunnen richten op lesgeven aan vmbo’ers, in plaats van aan alle leerlingen.

De HBO-raad en universiteitenvereniging VSNU hebben enthousiast gereageerd op de plannen van Van Bijsterveldt.