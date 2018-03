Aanval oliedoelen gestaakt

Militanten in de Nigerdelta hebben gisteren een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd na een week van de hevigste aanvallen op olie-installaties sinds jaren. De Beweging voor de Emancipatie van de Nigerdelta (MEND) waarschuwt echter dat de wapenstilstand wordt beëindigd indien het Nigeriaanse leger opnieuw in de aanval gaat.

De kortstondige „olieoorlog” heeft afgelopen zaterdag Shell gedwongen om een verklaring uit te geven waarin het oliebedrijf waarschuwt dat het tijdelijk niet kan voldoen aan zijn contractuele productieverplichtingen. Om hoeveel vaten per dag het gaat, heeft Shell niet bekendgemaakt. De MEND claimt dat het zes oliepijpleidingen en -installaties van Shell heeft verwoest. Shell heeft tot dusverre twee aanvallen bevestigd.

Het bestand van de MEND is gisteren kort na middernacht ingegaan. Zaterdag zwoer de beweging nog dat ze de strijd zou voortzetten tot alle buitenlandse oliebedrijven Nigeria hebben verlaten. De militie zegt de wapens neer te leggen op aandringen van stamouderen. „Precies een week nadat onze vergelding was begonnen”, aldus een MEND-verklaring. De gevechten braken uit toen het Nigeriaanse leger vorig weekend een offensief begon tegen de MEND.

Het leger heeft voorzichtig positief gereageerd op het staakt-het-vuren. De militanten hebben al vaker verklaard dat zij de dialoog zoeken, waarna hernieuwde gevechten uitbraken.

De onlusten in de Nigerdelta hebben de olieproductie van Nigeria flink aangetast. Nigeria, waar de productie de afgelopen twee jaar met eenvijfde is teruggelopen, is door Angola ingehaald als grootste olieproducent van Afrika.

De militanten ontvoeren regelmatig buitenlanders die zij in ruil voor losgeld vrijlaten. De MEND, de voornaamste militie in de delta, zegt te strijden voor een eerlijker verdeling van de olie-inkomsten. Tegenstanders claimen dat de MEND vooral handelt uit criminele motieven. (Reuters, AP)