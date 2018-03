Pieter Hugo

Amsterdam: Foam. T/m 2 november. Dag 10.00-18.00u, do/vr tot 21.00u. Inl: www.foam.nl

Een internationale jury riep in maart de Zuid-Afrikaanse fotograaf Pieter Hugo uit tot een van de winnaars van de KLM Paul Huf Award 2008. Onderdeel van deze jaarlijkse prijs voor jonge internationale talenten is een expositie in Foam. Pieter Hugo maakte twee reizen naar Nigeria om een door mythen omgeven groep rondreizende straatartiesten te volgen, de Hyena Men.