The Lemonheads

Ten tijde van de grunge golf in de jaren 90 werden The Lemonheads, met frontman Evan Dando, gezien als ‘the next big thing’ na Kurt Cobains Nirvana. Met hits als Into your arms en If I could talk I’d tell you was deze band een belangrijke spil in het grunge-web. Sinds een paar jaar staan The Lemonheads weer met hernieuwde energie en een stapel nieuwe (en ook veel oude) songs klaar voor het podium. Het achtste album is niet alleen een sterke comeback, maar behoort zelfs tot een van de betere opnames van The Lemonheads.