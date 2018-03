Hard Gras On Tour

Nijmegen: LUX. Aanvang 20.30u. Entree 20 euro. www.hardgras.nl

Henk Spaan, Hugo Borst, Matthijs van Nieuwkerk, Frans Thomése, Herman Koch, Marcel van Roosmalen en Anna Enquist keren terug in de Nederlandse theaters met Hard Gras On Tour. De voorstelling gaat over het leven zelf en dat maakt dat Hard Gras On Tour een avond is voor niet alleen voetballiefhebbers. In een steeds wisselende samenstelling draagt het Hard Gras-team voetbalverhalen en -gedichten voor.