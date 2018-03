Elegy

De romans van Philip Roth zijn rauw en direct, staan bol van razernij en woede, maar de films naar zijn boeken zijn vaak juist ingetogen en smaakvol. In Elegy, naar Roths The Dying Animal, speelt Ben Kingsley een academicus (David Kepesh), die er een gewoonte van heeft gemaakt zijn net afgestudeerde studentes te verleiden. Totdat hij Consuela ontmoet (Penélope Cruz). Kepesh raakt in de ban van haar. Dan slaat het noodlot toe: Consuela krijgt borstkanker.