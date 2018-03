200.000 mensen op sociaal minimum

Voorburg, 22 sept. Vorig jaar zaten 120.000 Nederlandse huishoudens op het wettelijk bestaansminimum, iets minder dan 2 procent van het totale aantal huishoudens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft dit vandaag bekendgemaakt. Tussen 2005 en 2007 was het aandeel sociale minima vrijwel stabiel, maar wel iets lager dan in 2003 en 2004. De 120.000 huishoudens omvatten 200.000 mensen die structureel (vier jaar of langer) van een inkomen op of onder het sociaal minimum moesten leven.