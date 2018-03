The Wombats

Amsterdam: Paradiso. Aanvang: 20.30u. Entree: 15 euro (excl. lidmaatschap). Inl: www.paradiso.nl

De drie jongens van The Wombats ontmoetten elkaar op het door Paul McCartney opgerichte Liverpool Institute Of Performing Arts (LIPA). Voor ze een platencontract op zak hadden, speelden The Wombats al voor uitverkochte zalen. Na een aantal singles te hebben uitgebracht als Let’s dance to Joy Division en Backfire at the disco, verscheen in november 2007 hun debuutalbum: A Guide to Love, Loss & Desperation. Het Britpoptrio speelde al eerder in Paradiso tijdens een London Calling-avond.