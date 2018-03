16 kilometer is te kort voor olympisch kampioen

Terwijl de organisatie zondagochtend de laatste spandoeken ophangt en de verschillende bands de eerste nummers oefenen, doet Constantina Dita de warming-up voor haar eerste Dam tot Damloop, de wedstrijd over tien Engelse mijl, ongeveer zestien kilometer. In haar dikke fleecetrui rent ze heen en weer over de Prins Hendrikkade in Amsterdam.

De 38-jarige olympisch kampioene op de marathon heeft veel meegemaakt sinds de Spelen in Peking. „Mijn bezoek aan de president van Roemenië was toch wel één van de meest bijzondere gebeurtenissen.” De Roemeense, die in de Verenigde Staten woont, werd uitgenodigd in haar vaderland door president Traian Basescu wegens de behaalde gouden olympische medaille. „Toen hij mijn hand vastpakte, begon hij te huilen, dat was echt heel speciaal.” De president reikte haar de eervolle Medaille van Eer uit.

De succesvolle atlete begon pas op achttienjarige leeftijd met hardlopen. „Voor die tijd sportte ik helemaal niet. Op mijn achttiende won ik een schoolwedstrijd op de 800 meter en daar is het allemaal mee begonnen.” Een schoolcoach moedigde haar aan en ze werd geïnspireerd door haar grote voorbeeld Maricica Puica (de Roemeense die goud won op de 3.000 meter in 1984 bij de Spelen in Los Angeles, red.).”

Het werd haar droom om de Olympische Spelen te halen en te vertrekken met een medaille, het liefst een gouden. „Die droom heb ik nu waargemaakt en dat is geweldig.”

Drie jaar geleden verhuisde Dita naar de Verenigde Staten. „Ik mis Roemenië, vooral mijn familie die daar nog woont. Maar er zijn hier betere trainingsfaciliteiten en mijn zoon Rafaël heeft meer kansen in de Verenigde Staten door de betere scholing.” De dertienjarige Rafaël was tijdens de Spelen met vakantie in Roemenië. „Mijn familie woont daar nog steeds dus hij heeft zijn tijd daar doorgebracht.” Nu hij weer naar school moet, zorgt de oudere zus van Dita voor hem aangezien de hardloopster zich samen met haar coach Valeriu Tomescu, die tevens haar ex-man en de vader van Rafaël is, voorbereid op de marathon van Chicago.

Dita komt in Zaandam, waar de Keniaanse Peninah Arusei wint, als vierde over de finish. Na de race verdwijnt ze gelijk achter de afscheiding. Gehurkt over een fietsenrek leunend, hijgt ze uit en haar coach roept om water. „Ik ben kapot maar ik ben hartstikke tevreden met mijn resultaat. Ik heb een goede tijd gelopen (53.21 minuten, red) en zestien kilometer is gewoon niet mijn afstand. Ik kan alleen maar knallen op langere afstanden.”

Dat hoopt ze in Chicago te doen. „Mijn grote droom heb ik al waargemaakt, maar het zou leuk zijn als ik in Chicago bij de eerste drie eindig.” De Roemeense is namelijk niet helemaal in topvorm. „Ik ben nog moe van de Spelen en van het vele reizen.” De wedstrijd in Chicago is dan ook haar laatste wedstrijd van het seizoen. „Daarna neem ik vier maanden rust.”

Ondanks haar leeftijd is Dita nog niet van plan om te stoppen. „Ik merk wel dat ik ouder word. Het kost na een training of wedstrijd meer tijd om volledig te herstellen en ik ben ook sneller moe. Dat is wel een verschil met vijf jaar geleden. Maar voorlopig ga ik nog één of twee jaar door en dan kijken we wel weer verder. Zolang het goed blijft gaan, hoef ik niet te stoppen.”

Dita en de andere topatleten krijgen een bescheiden applaus in vergelijking met de aanmoedigingen die de recreantenlopers krijgen. De toeschouwers die zich massaal bij de finish hebben verzameld, zijn niet erg geïnteresseerd in de olympisch kampioene maar komen vooral voor familie, vrienden, collega’s en andere bekenden die deelnemen aan de loop voor recreanten.

Het blijft nog lang druk in Zaandam want de laatsten van de 35.000 lopers, vertrekken pas om vijf uur uit Amsterdam. Constantina Dita heeft de stad inmiddels alweer verlaten.