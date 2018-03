Opera per Tutti!

Amsterdam: Vondelkerk. Aanvang: 20.15u. Inl/res:www.operapertutti.nl

De Mazali Opera Singers brengen elke maandagavond opera ten gehore in de Vondelkerk in Amsterdam. Met het project Opera per Tutti! wil Mylou Mazali opera toegankelijk maken. Aria’s worden belcanto gezongen, voorafgegaan door een toelichting of een anekdote. Een podium is niet nodig, de Mazali Opera Singers beschouwen de hele zaal als hun terrein. Het repertoire en de bezetting van de Mazali Opera Singers wisselt wekelijks en bestaat uit een poule van 35 zowel Nederlandse als buitenlandse professionele operazangers.