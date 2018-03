Zwarte maandag

Beleggingsstudieclub De Gulden Greep uit Den Haag vergadert op black monday.

Charles: „De vorige keer toen we vergaderden op black monday kochten we BAM en Binck Bank. Daar hebben we op verdiend.”

Mimi: „We moeten nu dus weer kopen, bedoel je?”

Eerder die dag is bekend geworden dat twee grote Amerikaanse zakenbanken in de problemen zijn geraakt door de kredietcrisis. Lehman Brothers heeft uitstel van betaling aangevraagd en Merrill Lynch is overgenomen door de Bank of America.

Charles: „Bij ons valt het nog mee. Wij hebben sinds januari een negatief resultaat van 13,5 procent, terwijl de AEX heeft 25 procent verloren.”

Bob: „Maar nu zijn we vooral pessimistisch. Privé hebben de meesten veel aandelen verkocht, dus als het dan steeds slechter gaat op de beurs, weet je dat je de goede beslissing hebt genomen. Maar het is niet leuk om op die manier gelijk te krijgen.”

Elke eerste maandagavond van de maand vergaderen de twaalf leden van De Gulden Greep, opgericht in 1983, in het kantoor van een Haags wijkberaad. Er wordt koffie en thee ingeschonken en de koekjesschaal gaat rond.

Bob: „De meesten van ons beleggen ook privé en dan is het prettig om in clubverband je kennis te verbreden. Daar hebben we met onze eigen portefeuilles profijt van. Dus we gaan serieus te werk. Iedereen volgt een fonds en informeert de anderen.”

Susan: „Toch is het ook gezellig. En we willen er best leden bij.”

Arnold: „We maken een rondje. BAM doet het niet slecht.”

Charles: „Niet kopen, is mijn advies. Denk eraan dat een recessie de bouwwereld de nek omdraait.”

Susan: „Bij Akzo is het resultaat lager door de lage dollar en de hoge energieprijzen. En mensen verven hun huis minder als het economisch slecht gaat.”

Herman: „Morgan Stanley is 30 procent gezakt. HSBC is de enige bank die het nog goed doet.”

Mimi: „Ja, degelijke Zwitserse banken hebben nu een probleem.”

René: „Laten we nou niet doen of dit het einde van de economische orde is.”

De leden laten zich niet uit het veld slaan. Ze doen een extra storting van 250 euro zodat ze bij nog lagere koersen hun slag weer kunnen slaan.

Wilma van Hoeflaken